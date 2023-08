Rückkehrer Kutter mit Doppelpack

Von: Patrick Hilmes

Ein Schuss wie ein Strich: Kaum hatte Murnaus Coach Martin Wagner das zweite Tor gefordert, da setzte Phillip Mühlbauer (l.) die Forderung schon um und traf zum 2:0 gegen Brunnthal. © Andreas Kögl

Georg Kutter ist zurück und trifft zweifach beim 3:1-Sieg des TSV Murnau über den TSV Brunnthal. Doch die Drachen überzeugten vor allem als Team.

Murnau – Am Ende wollte Martin Wagner niemanden herausheben. Zu sehr hatte dem Coach der Auftritt der gesamten Mannschaft gefallen. Doch man kommt nicht drumherum, einen Mann explizit zu nennen. Das wird bereits beim Blick auf die Statistik deutlich. Denn beim 3:1-Heimsieg des TSV Murnau über den TSV Brunnthal taucht in der Torschützenliste der Spieler doppelt auf, den sie an der Poschinger Allee solange vermisst hatten: Georg Kutter.

Murnau überlegen, aber es fehlt das Tor

Warum sie seine Rückkehr so herbeisehnten, dafür stand sinnbildlich die erste Halbzeit. Brunnthal präsentierte sich in Hälfte eins zumeist hektisch. Die Gäste versuchten zwar das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, agierten mit vielen Kurzpässen aber auch mit langen Bällen. Passte dem Coach gar nicht, der daher Ruhe im Aufbau forderte. Auch die Stimme des Kapitäns dröhnte über den Platz: „Es muss nicht jeder Ball nach vorne.“ Denn die stellten keinerlei Probleme für die Murnauer dar. Sie nutzen sie hingegen für gefährliche Vorstöße. Doch Tadeus Henn traf den Ball nicht richtig, Phillip Mühlbauer scheiterte am Brunnthaler Keeper, Roman Trainer wurde noch geblockt. Es stimmte alles beim TSV, aber das Tor fehlte. Das war auch der einzige Kritikpunkt Wagners: „Will man ein Haar in der Suppe finden, dann ist es die Effektivität.“

Kutter trifft fünf Minuten nach seiner Einwechslung

Doch in Minute 52 konnte er die personifizierte Tormaschine Kutter einwechseln – und die lieferte direkt. Fünf Minuten später setzte sich der Uffinger an der Strafraumkante durch und einen verdeckten Schuss ab – das 1:0. Immens wichtig, denn Sekunden zuvor hatten die Gäste bewiesen, dass auch sie gefährlich sein können: Pfostentreffer. Hatte Wagner natürlich Wagner registriert und forderte daher das zweite Tor von seinen Mannen. Und die gehorchten. Nach mustergültigem Seitenwechsel auf Phillip Mühlbauer nahm sich dieser ein Herz: Wie ein Strich flog der Ball über die Grasnarbe hinein ins linke Eck (66.). Brunnthal suchte anschließend nach Antworten, fand aber keine gegen die tadellose Defensive der Gastgeber. Die hingegen fuhren in Minute 84 nochmals einen Konter. Initiator Kutter spielte auf Josef Niklas, der den Torwart umkurvte und dann uneigennützig auf Kutter zurücklegte – 3:0. Die endgültige Entscheidung der Partie. Der Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik und störte auch Wagner wenig. Hingegen lobte der TSV-Coach die „enorme Laufbereitschaft“, das „hohe Pressing“ und die „super Defensivarbeit“ seines Teams.