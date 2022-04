Runter von den Relegationsplätzen

Von: Oliver Rabuser

Jaaaaa! Jonas Poniewaz trifft doppelt gegen den FC Kempten und beschert dem 1. FC drei Punkte. © Oliver Rabuser

Ganz wichtig: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bezwingt auswärts den 1. FC Kempten und verlässt damit die Relegationsplätze der Fußball-Landesliga Südwest. Matchwinner war Doppelpacker Jonas Poniewaz.

Kempten – Die Achterbahnfahrt geht weiter: Nach zwei bitteren Niederlagen meldet sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einem 3:1- Auswärtssieg beim FC Kempten zurück. Moritz Müller und Doppelpacker Jonas Poniewaz zeichneten sich für den Erfolg in der Fußball-Landesliga verantwortlich. „Für die Moral brutal wichtig“, kommentiert Hansi Huber den neunten Saisonerfolg mit Blick auf das schwere Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei Titel-Mitfavorit 1. FC Sonthofen.

Frühzeitiger Anpfiff

Wer pünktlich zum Spielbeginn oder gar etwas später die Pforten des Illerstadions passierte, rieb sich verwundert die Augen. Das Match war bereits in vollem Gange. Kurzfristig hatten sich die Teams darauf geeinigt, 15 Minuten früher zu beginnen, um den Hauptplatz nutzen und so diese Nachholbegegnung überhaupt austragen zu können. Denn am benachbarten Kunstrasen wollte das Flutlicht nicht funktionieren. Der 1. FC musste im Vorfeld den krankheitsbedingten Ausfall von Kapitän Stefan Durr hinnehmen. Zudem war Dominik Schuberts Leistungsvermögen (Schwindel) fraglich. Doch Schubert hielt durch, bildete mit Florian Langenegger eine starke Doppel-Sechs, die Kempten durchs Zentrum zu keiner Zeit gewähren ließ. Darauf ließ sich aufbauen. Noch mehr auf den Schuss von Moritz Müller, der vom Innenpfosten zum 1:0 für die Gäste ins Tor flog.

Vorentscheidung direkt nach der Pause

Gleich nach der Pause fiel die Vorentscheidung: Jonas Poniewaz kam beim Gegenzug an den Ball, drang in den Sechzehner ein und zog ab. Der 22-Jährige wollte schon abdrehen, weil er mit dem schwächeren Fuß und nicht wirklich hart abgeschlossen hatte, doch der Ball flutschte Kemptens Keeper Elias Bodenmüller unter der Fall- und Fangbewegung durch – 0:2. Die Gastgeber reagierten prompt: Coach Matthias Jörg (39) griff selbst ins Geschehen ein, kam für den mit Gelb verwarnten Anil Arslan. Wirklich griffiger wurden die Kemptener dadurch aber nicht. Thomas Rathgeber nahm eine Querablage aus 17 Metern direkt, setzte den Schuss aber deutlich zu hoch an. Und wenig später war die Begegnung endgültig entschieden: Der FCK leistete sich einen Ballverlust, da mit Dominik Beger der Adressat des Zuspiels ausrutschte. Der 1. FC reagierte geschwind, Martin Hennebach schickte Poniewaz auf die Reise, der freie Bahn zum 3:0 hatte.

Von Kempten kommt zu wenig, Garmisch-Partenkirchen jubelt

Bis auf den Anschlusstreffer brachten die Kemptener nicht viel zustande. Kapitän Simon Kolb zirkelte zwar einen direkten Freistoß aus 17 Metern schmuck um die Garmisch-Partenkirchner Abwehrmauer – aber neben den rechten Pfosten. In der Schlussminute kam der FCK-Angreifer nochmals per Kopf zum Abschluss, scheiterte aber wieder knapp. Somit durften die Gäste einen wichtigen Dreier bejubeln. „Defensiv standen wir richtig gut“, lobte Huber nach Abpfiff der Nachholpartie.

Angesetzt ist mittlerweile auch das am vergangenen Samstag ausgefallene Heimspiel gegen den SV Egg an der Günz. Neuer Termin: Ostermontag um 15 Uhr.