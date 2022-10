Kreisklasse 02: Grainauer Damen verspielen Führung – SG Farchant/GAP überzeugt in Bichl

„Lui“ Girardi entschied mit ihrem Treffer, die Partie zugunsten der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen. © GAP

Enges Rennen in der Kreisklasse 02. Der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen holt drei Punkte in Bichl. Der SC Eibsee Grainau spielt nach Führung nur Remis.

Landkreis – Spannung an der Tabellenspitze der Kreisklasse. Drei Teams haben nach fünf Partien jeweils zehn Punkte gesammelt. Direkt dahinter folgen die Fußballerinnen der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen. Die haben ihr Konto am vergangenen Wochenende mit dem 2:0-Sieg bei den Sportfreunden Bichl auf neun Zähler aufgestockt. Der SC Eibsee Grainau hingegen hat den Anschluss etwas verloren, kassierte spät zwei Gegentore beim 2:2 gegen den bisherigen Tabellenführer ASV Eglfing.

Die Spielgemeinschaft musste sich erst gegen die Angriffe der Bichlerinnen erwehren, ehe sie selbst Offensiv in Aktion trat. Dass sie nicht einem Rückstand hinterlaufen musste, war der Defensive zu verdanken. „Die Abwehr machte ihren Job hervorragend“, lobte Trainer Manfred Hamberger.

Mit fortschreitender Spielzeit übernahmen dann die Gäste das Kommando, doch zunächst mangelte es noch im Abschluss. Das änderte sich in Minute 60, als Brigitte Ostler aus der Distanz abzog. Der gegnerischen Keeperin rutschte der Ball durch die Hände – 0:1. Den Schlusspunkt setzte in der 80. Minute Luisa Girardi mit ihrem Treffer zum 0:2.

SC Eibsee Grainau: Trainerin Kirchdorfer beklagt „unglücklichen“ Spielverlauf

Mit diesem Ergebnis hätte auch Grainaus Partie in Eglfing enden können, denn zunächst lief alles nach Plan. Bereits nach fünf Minuten köpfte Magdalena Mangold die Gäste nach einem Standard in Führung. Mit demselben Rezept war der SC auch ein zweites Mal erfolgreich. Ecke Johanna Raßbichler, Kopfball Mangold, 2:0. Sah alles nach drei Punkten gegen den Spitzenreiter aus.

Doch nach zwei unglücklichen Verletzungen ging den Grainauerinnen gegen Ende die Luft aus. Nach einer Ecke in Minute 84 fiel der Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit setzte Eglfing dann nochmals zu einem Konter an und glich aus. SC-Trainerin Katharina Kirchdorfer sprach hinter von einer „kämpferischen“ Partie, die „unglücklich“ für ihr Team endete. „Wir sind trotzdem mit unser Leistung zufrieden und freuen uns über den Punkt.“ (dk)