SC Eibsee Grainau: „Wir haben derzeit einen guten Lauf“ - Christoph Saller lobt seine Mannschaft

Teilen

Zurzeit läuft es richtig gut für den SC Eibsee Grainau und deren Trainer Christoph Saller. © Oliver Rabuser

Zurzeit läuft es richtig gut für den SC Eibsee Grainau und deren Trainer Christoph Saller. Den Aufstiegsplätzen in der Meisterrunde der A-Klasse rückt man nun immer näher.

Polling – Der SC Grainau ist derzeit so etwas wie das Team der Stunde in der Meisterrunde der A-Klasse. Der 4:0-Sieg am Dienstagabend beim SV Polling II war bereits der dritte in Serie für die Kicker vom Eibsee – und das jedes Mal ohne Gegentor. „Wir haben derzeit einen guten Lauf“, sagt Trainer Christoph Saller zufrieden.

Dabei musste seine Mannschaft in Polling zunächst einen Schreckmoment überstehen. Nach rund 20 Minuten zeigte Schiedsrichter Uwe Melzer zum Entsetzen der Grainauer auf den Elfmeterpunkt. „Den darfst du niemals pfeifen. Unser Mann trifft ganz klar den Ball“, moniert Saller. Am Ende blieb die Fehlentscheidung eine Randnotiz, weil Franz Maurer im SC-Kasten parierte.

Thomas Bilz trifft doppelt - am Ende ein deutlicher Sieg für den SC Eibsee Grainau

Im Anschluss nahm Grainau das Zepter in die Hand und drängte auf die Führung. Die erzielte schließlich Andreas Grasegger fünf Minuten vor der Pause. „Das war der Dosenöffner“, sagt der Trainer. In Durchgang zwei schraubten Michael Wackerle (65.) und Doppelpacker Thomas Bilz (66./79.) das Ergebnis in die Höhe. (son)

SV Polling II – SC Grainau 0:4 (0:1)

Schiedsrichter: Uwe Melzer (SV Lichtenau Weilheim); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Grasegger (40.), 0:2 Wackerle (65.), 0:3 T. Bilz (66.), 0:4 T. Bilz (79.)