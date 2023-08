Grainau verliert gegen Oberammergau: „Ballbesitz alleine ist kein Garant, dass du gewinnst“

Teilen

Der zweite Streich: Die Oberammergauer beglückwünschen Marvin Otto (2.v.r.) zu seinem Treffer zum 0:2. © peter volk

Gegen Oberammergau hatte der SC Eibsee deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Letztendlich fehlte aber das Toreschießen, weshalb der SC verlor.

Grainau – Ballbesitz allein ist halt nicht alles. Diese Erkenntnis gewannen am Dienstag auch die Fußballer des SC Eibsee Grainau. Zwar drückten sie dem für sie ersten A-Klassen-Spiel dieser Saison den Stempel auf, verließen den Platz aber dennoch mit leeren Händen. Stattdessen bejubelte der TSV Oberammergau seinen 2:1-Erfolg.

Nur die Anfangsphase gehörte den Ammertalern. Folgerichtig gingen sie in Minute 17 dank Florian Noll in Front. „Danach wurden wir unsicher und hatten Massel, dass wir mit der Führung in die Halbzeit gingen“, gestand TSV-Coach Markus Mayer. Seine Schützlinge zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück und verbarrikadierten das eigene Gehäuse.

„80 Prozent Ballbesitz alleine ist kein Garant, dass du gewinnst. Im letzten Drittel hat die Durchschlagskraft gefehlt.“

Damit überließen sie Grainau das Feld, doch die Gastgeber konnten damit nicht sonderlich viel anfangen. Spätestens am Gästestrafraum endeten die Angriffsbemühungen. Entsprechend monierte SC-Coach Christoph Saller: „80 Prozent Ballbesitz alleine ist kein Garant, dass du gewinnst. Im letzten Drittel hat die Durchschlagskraft gefehlt.“

Zugleich vermisste er den einen oder anderen Pfiff des Schiedsrichters. „Vier Situationen habe ich gesehen, in denen man Elfmeter pfeifen kann.“ Nur einen gab es. Den verwandelte zwar Maximilian Mayr in Minute 84, doch schon zuvor war Marvin Otto für die Gäste erfolgreich gewesen. In der 73. Minute überrumpelte der TSV die Grainauer mit einem schnell ausgeführten Freistoß. „Danach wollten wir nur noch die Zeit runterspielen. Es war ein Nervenspiel bis zum Schluss“, sagte Mayer. (pv)

SC Eibsee Grainau – Oberammergau 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Paul Thiel (TSV Farchant); Zuschauer: 25; Tore: 0:1 Noll (17.), 0:2 Otto (73.), 1:2 Mayr (84./FE) phi