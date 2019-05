SCG hat die Spitzenplätze noch nicht abgeschrieben – SVO II sucht alte Recken

A-Klasse: Kompakt

Immer spannender wird das Rennen um die Meisterschaft und den Relegationsteilnehmer. Der SC Eibsee Grainau hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, wird seine verbleibenden Partien dennoch gewinnen müssen, um sich auf einem der beiden Topplätze einzunisten.

Die Heimpartie gegen den wiedererstarkten FC Oberau dürfte für die Eibsee-Kicker alles andere als ein Kinderspiel werden. Punktet der FC Mittenwald im Heimspiel, bedeutet das für Farchant den sicheren Gang in die B-Klasse. Andernfalls wird es für die Isartaler selbst noch mal eng. Für den VTA indes dauert das Ringen um den Ligaverbleib weiter an.

SC Eibsee Grainau –

FC Oberau

Eine Unmenge an Ausfällen sind am Saisonende alljährlicher Usus. In Grainau verwundert die stattliche Liste allerdings. Denn Woche für Woche konnte Andreas Zinn einen proppenvollen Kader vermelden. Nicht so diesmal. Weniger der Verschleiß ist es, der den SCG belastet, berufliche Belange schlagen ins Kontor. So gehen Thomas Bilz, Max Hauck und Markus Masur sicher ab. Das hindert die Grainauer aber nicht, weiter Kurs zu halten. „Volle Offensive“, kündigt Andreas Zinn für das Match gegen Oberau an. Er verfüge trotz aller Probleme „immer noch über elf Stammspieler“, die die Kreisklasse im Visier hätten. Die Frustration über die aus Grainauer Sicht ungerechtfertigte Spielabsage am Kainzenbad, entlud sich in massivem Trainingseifer. „Viel Biss und unbändigen Willen“, erkannte Zinn während der Woche. Eine Vorab-Entschuldigung gibt es derweil in Sachen Grainauer Rasenplatz. Zinn zufolge finde allmählich wieder die „Transformation zur Kuhwiese“ statt.

Für Sebastian Schmölzl kein wirkliches Problem. „Wir müssen uns halt anpassen“, sagt der FCO-Coach. Ihm erscheinen andere Aspekte wichtiger. „Ich will schon noch mehr“, stellt der Ex-Keeper nach geschafftem Klassenerhalt klar. Schmölzls Ansage an sein Team: „Wenn Gleichgültigkeit aufkommt, werde ich züntig.“ Absagen muss freilich auch der FCO verkraften: Neben den Torhütern Markus Brinkmann und Felix Schubert fällt Lukas Nicoloso aus. Michael Burger und Pascal Hiemer sind Stand Freitag fraglich. „Wir hatten schon mal mehr Leute“, beschreibt Schmölzl die Personalsituation. or

1. FC Penzberg II –

SV Ohlstadt II

Anders als bei der Ersten Mannschaft kann Ohlstadts „große Liebe“, wie Stadionsprecher Florian Müller die Reserve immer gerne ankündigt, seit geraumer Zeit durchschnaufen. „Bei uns ist es nicht mehr so brisant“, räumt Trainer Tobias Fischbach ein und freut sich auf einen geruhsamen Saisonendspurt. Eigene Ambitionen in Sachen Tabellenbild lassen sich eingedenk der Nöte beim Kreisligateam kaum formulieren. Alles wird dessen Abstiegskampf untergeordnet. Heißt im Umkehrschluss: Wenige Spieler für die Reserve. Noch am Freitag fahndete Fischbach nach altgedienten Kickern, die „noch Fußballschuhe daheim haben“. Exemplarisch nannte der 39-Jährige Recken wie Markus Reißl oder Lukas Schwinghammer. „Wir werden alles versuchen, aber das Ergebnis ist egal“, betont Fischbach. Gleichwohl werde er die Situation nutzen und junge Spieler auf Positionen beordern, wo sie nach durchlaufenem Reifeprozess mittelfristig ohnehin von den Trainern gesehen werden. Wie etwa Sebastian Ziener, der vor Wochenfrist als Innenverteidiger debütierte. or

VTA Garmisch-P. –

SV Uffing II

Für Florian Neuner ist die Lage klar. „Wir werden punkten und dann ist die ganze Geschichte erledigt“, betont der Trainer des SV Uffing II vor dem Auswärtsspiel beim VTA Garmisch-Partenkirchen (Sonntag, 14 Uhr). Was er damit meint: Holt seine Mannschaft mindestens ein Unentschieden, ist ihm der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Nur bei einer Niederlage könnte es noch einmal eng werden. Rückt der VTA doch in diesem Fall bis auf vier Punkte an die Kreisklassen-Reserve heran. „Aber das wird nicht passieren“, stellt Neuner klar. Große Zuversicht, die vor allem auf dem Kader des SVU fußt. Schon zuletzt beim Sieg gegen Eberfing waren die Uffinger deutlich besser aufgestellt als in den punktarmen Wochen zuvor. „Wenn wir so daherkommen, können wir jeden A-Klassisten schlagen“, sagt Neuner. Auch diesmal verstärken Simon Gerg und Martin Flöß seine Mannschaft. Fraglich ist hingegen der Einsatz von Franz Sternkopf, der gegen Eberfing zu den Besten auf dem Platz zählte. Er wartet nach einer Operation am Finger auf das Okay der Ärzte. „Schade, wenn er nicht dabei wäre.“ nutz

FC Mittenwald –

SV Söchering

Nervosität und Zuversicht halten sich die Waage. Ganz sicher ist sich Helmut Schug der Sache nicht, thematisiert immer wieder mal den Einspruch des TSV Farchant, der dem VTA Garmisch-Partenkirchen mindestens drei Zähler kosten und damit jegliche Chance auf den Klassenerhalt nehmen würde. Doch so selbstbewusst, den Vorsprung auf die Kellerkinder über die Ziellinie zu tragen, ist man in Mittenwald dann schon. „Ich glaube nicht, dass wir absteigen“, betont Schug vor dem Heimspiel gegen Söchering. Zumal mit seinem Filius Markus, Michael Geigl und Seppi Gerstmaier für FCM-Verhältnisse relativ wenige Spieler ausfallen. Aus dem Söcheringer Remis in Farchant möchte der FC-Trainer keine falschen Schlüsse ziehen. Er könne sich nicht vorstellen, dass der SVS ein weiteres Mal mit einer ähnlich ungewohnten Aufstellung aufläuft. Vielmehr wird Schug von der Hoffnung getrieben, dass die Gäste sich nicht komplett verausgaben. „Sie sind raus aus dem Titelrennen“, benennt er die Tatsachen. Schug kündigt gallige Mittenwalder an: „Wir werden alles versuchen.“ or

TSV Farchant –

SV Eschenlohe

Zum Rechnen hat man an der Föhrenheide längst aufgehört. Der TSV verabschiedet sich mit dem schlechtesten Torverhältnis aller Teams in die B-Klasse. Oder doch nicht ganz? Immer mehr Nahrung bekommen die Gerüchte hinsichtlich einer künftigen Spielgemeinschaft mit dem FC Oberau. Zweifellos eine Win-win-Situation für beide Teams. Farchant könnte seinem Publikum gelegentlich weiter A-Klassen-Fußball anbieten, Oberau hingegen wäre mit einer Zweiten Mannschaft, die es dann wohl wieder geben würde, eindeutig breiter aufgestellt. Angemeldet wurde die Konstellation beim Verband offensichtlich bereits. Bis dahin geht es beim TSV einzig darum, die Spielzeit ordentlich zu Ende zu bringen. „Vielleicht können wir auf das Söchering-Spiel aufbauen“, sagt Trainer Sascha Handke. Er lässt seine Mannen „auf Sieg spielen“, kann dazu auf eine ungewohnt hohe Zahl an Spielern zurückgreifen. „Es sind alle da, und die haben auch Lust, Fußball zu spielen“, versichert Handke.

Beim SVE sieht man den Dreier am Sonntag als absolute Pflichtaufgabe an. Man wolle zeigen, was „wir spielerisch können“, sagt Thomas Hesse. 25 Kicker beider Teams fanden sich zuletzt im Training ein. Weswegen der Coach sogar einige Spieler streichen musste. „Die Bank ist zu klein“, bedauert Hesse. Er wolle einerseits nichts herschenken, dennoch bereits einiges für die kommende Saison ausprobieren. or