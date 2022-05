„Scheißegal, was die Leute erzählen“

Von: Christian Fellner

Sie beißen sich durch: Stephan Kraus (h.) rackerte auch gegen Murnaus Thomas Bauer, der zählbare Erfolg lässt nur weiter auf sich warten. © Oliver Rabuser

Weiterhin steht der FC Bad Kohlgrub in der Fußball-Kreisliga mit leeren Händen da. Am Sonntag gegen den SV Miesbach folgt der nächste Versuch, das zu ändern. Coach Oliver Pajonkowski äußert sich zur Zukunft.

Bad Kohlgrub – „Die Null kann keiner mehr sehen.“ Daraus macht Oliver Pajonkowski keinen Hehl. Nur: Wegzaubern können sie die Bad Kohlgruber Fußballer nicht. Dazu braucht es Punkte in der Kreisliga. Ein paar Mal waren die Ammertaler in dieser zweiten Saisonhälfte nicht so weit weg davon. Im Derby am Mittwochabend gegen den TSV Murnau schon. „Die Murnauer waren besser, keine Frage“, räumt der Coach ein. Nur: Das Ergebnis fiel ihm dann doch ein wenig zu hoch aus. „Da waren schon vier sehr glückliche Treffer dabei.“ Da hätten im Grunde nicht alle fallen müssen. Doch in solch einer bescheidenen Situation, in der sich der FC befindet, wird einem so etwas eben auch nicht erspart.

Pajonkowski und sein Team halten sich wacker. Der Coach sagt ganz klar: „Es ist uns scheißegal, was die Leute rundherum über uns erzählen, wichtig ist, was intern geschieht, wie wir damit umgehen.“ Hinter den Kulissen läuft die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit in der Kreisklasse. Bei Pajonkowski hört sich das relativ unbeirrt an. Wirft die Frage auf, ob er denn weitermacht an der Seitenlinie? So richtig lässt er sich nicht in die Karten blicken, da laut ihm noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist. So viel aber: „Grundsätzlich ist es von beiden Seiten nicht so, dass wir nicht weitermachen wollen.“ Kompliziert, aber: „Wir befinden uns in den finalen Gesprächen.“

Aktuell richtet sich der Fokus auf die letzten vier Begegnungen – und eben das Ziel, die hässliche Null wegzubekommen. „Wir sind uns auch sicher, dass wir das schaffen“, erneuert Pajonkowski das Versprechen. Die nächste Chance bietet sich an diesem Sonntag (13 Uhr) gegen den SV Miesbach. Ein Team, das die zweiten Tabellenhälfte mit anführt, aktuell auf Position sechs rangiert. „Die Miesbacher hatten zuletzt ganz gute Ergebnisse.“ Aber im Hinspiel habe seine Mannschaft schon ganz gut mitgehalten. Wie gegen Murnau auch in der ersten Hälfte. „Mit der war ich echt zufrieden“, betont Pajonkowski.

Fraglich ist einmal mehr, wer alles auflaufen wird. Josef Niklas hat gegen Murnau auf die Zähne gebissen, ebenso Florian Kraus. „Aber fit sind sie alle nicht so richtig.“ Auch Tobias Ollerts Rücken zwickt massiv. Nur: An der Einstellung fehlt’s eben nicht. Die Kohlgruber hauen sich rein. Damit die Null endlich verschwindet.