Bad Kohlgrub verliert gegen WSV Unterammergau: „Scheißhäusl-Tor“ statt Ausgleich

Voller Einsatz: Der Schütze zum 2:0, Stefan Wagner (M.) gegen Dominik Strauß (l.) und Moritz Korntheuer. © ak

Ein fußballerischer Leckerbissen ist das Ammertalderby zwischen dem FC Bad Kohlgrub und den Gästen vom WSV Unterammergau nicht gewesen.

Bad Kohlgrub – Aber beide Mannschaften boten zumindest zwei recht unterschiedliche Halbzeiten. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage der Gastgeber. „Eigentlich war es ein typisches Spiel für eine Punkteteilung“, fand FC-Trainer Oliver Pajonkowski.

Sein Unterammergauer Gegenüber, Josef Thiermeyer, stimmte nur bedingt zu. „Klar dürfen wir uns wohl nicht beschweren, wenn Kohlgrub in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich kommt, aber insgesamt hatten wir schon mehr und auch die klareren Chancen.“

Die Anfangsphase bestimmten die Platzherren, die WSV-Kicker liefen da noch meist hinterher. Bis zur 15. Minute. Nach einer Ecke stand Stefan Wagner am kurzen Eck richtig und nagelte das Leder ans Lattenkreuz.

Von da an änderte sich die Hierarchie auf dem Spielfeld für den Rest des ersten Durchgangs komplett. Josef Klarwein hatte die Möglichkeit, selbst abzuschließen, entschied sich aber für einem Querpass, an dem mittig vor dem Tor aber sowohl Tobias Speer als auch Elias Hartwig um wenige Zentimeter vorbei rutschten. Doch die nächste Offensivaktion der Gäste war Ausgangspunkt des Führungstreffers. Bei einem Pass durch die Schnittstelle prallte Manuel Shaw der Ball an den Unterarm – im Strafraum. Schiedsrichter Stefan Riesenberger entschied folgerichtig auf Elfmeter. Den jagte WSV-Kapitän Ferdinand Brauchle mit Wucht in die Maschen. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit kam Bad Kohlgrub zu einem ersten Torabschluss. Doch der Linksschuss von Florian Kraus war zu harmlos, um WSV-Keeper Marco Diroma ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

„In der Halbzeitpause scheint Oli die richtigen Worte gefunden zu haben“, vermutete Thiermeyer, „jedenfalls ging die zweite Halbzeit klar an Kohlgrub“. Bei den Abschlüssen versuchte sich immer wieder Kraus, doch ihm stand jedes Mal der Unterammergauer Schlussmann im Weg. In der 57. Minute versuchte Dominik Strauß, sich im Strafraum in eine gute Abschlussposition zu bringen. Die Abwehrgrätsche eines WSV-Spielers brachte das Leder zwar aus der Gefahrenzone, der Fuß traf aber auch das Bein des FC-Angreifers. Eine solche Situation hätte in den meisten Fällen wohl einen Strafstoß zur Folge. Riesenberger war es aber zu wenig, um erneut auf den Punkt zu deuten, gab der Unparteiische hinterher zu. Die Entscheidung fiel wie aus dem Nichts. Einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie schlug Wagner in Richtung des langen Pfostens, doch der Ball nahm eine andere Flugbahn und senkte sich über den verdutzten FC-Keeper Nicolas Franz hinweg ins Tor. „Die zweite Halbzeit haben wir es gut gemacht“, fand Pajonkowski. „Wir waren am Ausgleich dran und dann kriegen wir so ein Scheißhäusltor des Jahres.“ (Andreas Kögl)

Bad Kohlgrub – Unterammergau 0:2 (0:1)

Bad Kohlgrub: Franz – Büchl, B. Strauß, Lory, Shaw, Bauer, Niklas, Angerer, Burkart, F. Kraus, Maintz – Eingewechselt: D. Strauß

Unterammergau: Diroma - Sebic, Wagner, Kröker, Hartwig, A. Speer, Vogt, Klarwein, Reiter, T. Speer, Brauchle – Eingewechselt: Gansler, Korntheuer, Spindler

Schiedsrichter: Stefan Riesenberger (SC Pöcking-P.); Zuschauer: 125; Tore: 0:1 Brauchle (21., Handelfmeter), 0:2 Wagner (85.); Gelbe Karten: Niklas – Kröker; Gelb-Rote Karte: Kröker (88./WSV /wiederholtes Foulspiel)