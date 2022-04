Schlechte Erinnerungen

Sein Treffer genügt nicht: Tobias Ollert muss mit Bad Kohlgrub die nächste Pleite hinnehmen. © Andreas Mayr

Es bleibt dabei: Der FC Bad Kohlgrub steht weiterhin mit null Punkten am Ende der Tabelle der Fußball-Kreisliga. Daheim gegen den SV Polling setzte es eine 1:4-Niederlage.

Bad Kohlgrub – Das nennt man dann wohl spendable Gastgeber: Denn nach Aussage von Oliver Pajonkowski luden die Platzherren die Gäste vom SV Polling bei allen vier Gegentreffern geradezu zum Toreschießen ein. „Da gingen jeweils richtige Schnitzer voraus“, berichtet der Trainer des FC Bad Kohlgrub nach der 1:4-Niederlage in der Fußball-Kreisliga.

Die erinnerte teilweise an die Vorstellungen der Vorrunde. Im Vorfeld hatte Pajonkowski noch ganz deutlich das Hinspiel vor Augen. Damals bekam man Pollings Maximilian Baumgartner nicht in den Griff. Diesmal sollte, nein, es musste besser werden. Soviel zur Theorie. Die Praxis sah ganz anders aus. Schon in der siebten Minute verschliefen die Gastgeber einen schnell ausgeführten Freistoß. Baumgartner startete auf der linken Seite durch und erzielte das 0:1. Auch bei Treffer Nummer zwei zeichnete der Pollinger verantwortlich. Diesmal leistete sich die komplette FC-Hintermannschaft eine Reihe an Patzern. „Wir hatten mehrmals die Gelegenheit, die Situation zu klären, stattdessen legen wir Polling die Kugel immer wieder auf“, hadert Bad Kohlgrubs Coach.

Der hatte kurzfristig sein Team neu strukturieren müssen. Florian Kraus war krank, Maximilian Meditz ist zum zweiten Mal Papa geworden, Josef Niklas war wie Simon Ollert und Markus Burkart privat verhindert. Und dann musste auch noch Dominik Strauß nach 20 Minuten verletzt raus. Trotzdem ergab sich für Tobias Ollert eine gute Möglichkeit. Doch anstatt gleich mit links abzuziehen, legte er sich den Ball auf den rechten Fuß. Das dauerte zu lange: Pollings Torhüter Mathias Schuster packte zu.

Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase der Gastgeber. „Da konnten wir die Gäste mal wieder zu erhöhter Aufmerksamkeit nötigen.“ Doch dann fiel das 0:3. Die Bad Kohlgruber verschätzten sich bei einem langen Ball komplett, Fabio Hägl sagte Danke.

Kurz darauf ließ Maximilian Hensel das 0:4 folgen. Für den Ehrentreffer sorgte Ollert, der von der linken Seite nach innen spielen oder aufs Tor schießen wollte. Wie auch immer: Ein Pollinger Verteidiger grätschte die Kugel über die Linie. Das war’s. Zu mehr sollte es mal wieder nicht reichen. Damit steht Bad Kohlgrub auch nach 17 Saisonspielen weiterhin mit leeren Händen da.