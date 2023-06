Schlechtes Omen für den SV Krün? Trainer Benz mit Elfer-Albtraum vor dem Relegationsrückspiel

Von: Patrick Hilmes

Wer jubelt am Samstag? Gelingt den Krünern um Torjäger Hubert Holzer (r.) der Klassenerhalt ... © CF

Für den SV Krün steht am Samstag (15 Uhr) das KK-Relegationsrückspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramnszell an. Der SV hofft auf den Klassenerhalt.

Krün – Andreas Schmidt scheitert im Elfmeterschießen gegen die SG Baiernrain/Dietramszell beim ersten Versuch vom Punkt. Doch dann schreckt Stephan Benz auf und sieht, dass er im heimischen Bett liegt. Nur ein Albtraum – zum Glück für den SV Krün. Die Nacht des Coaches von Donnerstag auf Freitag war also keine ruhige. Ihn beschäftigt das entscheidende Duell mit der SG an diesem Samstag (15 Uhr) in Dietramszell mächtig, geht es doch im Relegationsrückspiel zur Kreisklasse um alles: Klassenerhalt oder Abstieg!

Entsprechend will Benz für alle Szenarien gewappnet sein. Am Donnerstag gab er seinen Spielern Zeit zur Regeneration, am Freitag wollte er im Training insbesondere Standards und Elfmeterschießen üben lassen. Drei, vier Favoriten für das Nervenspiel vom Punkt hatte er eh schon. Dazu gehört auch Schmidt, der in Benz’ Traum den Ball in die Arme des SG-Keepers chippte. Im Fall der Fälle würde er dennoch Schmidt vertrauen und antreten lassen. „Denn chippen würde er sich gar nicht trauen.“

SV-Krün-Coach Benz: „Keiner wird den ersten Fehler machen wollen“

Dass die Partie am Samstag wirklich ins Elfmeterschießen geht, ist nicht unwahrscheinlich. Im Hinspiel trennten sich beide Teams trotz des nicht anerkannten 2:1 des SVK leistungsgerecht mit 1:1 und die Auswärtstorregel kommt nicht zum Tragen. Bedeutet: Jedes Remis nach der regulären Spielzeit würde in eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten) und gegebenenfalls im Elfmeterschießen münden. Benz erwartet ein ähnliches Bild am Samstag wie am Mittwoch auf dem Krüner Rasen. „Der Fokus liegt auf der Defensive, keiner wird den ersten Fehler machen wollen. Ballglück, Schiedsrichter: Solche Kleinigkeiten werden entscheidend sein.“

SV Krün: „Haben uns dieses Endspiel noch erarbeitet“

Benz selbst freut sich schon, ist diese Partie doch eine unverhoffte Zugabe. „Vor zwei Wochen waren wir klinisch tot, haben uns dieses Endspiel aber noch erarbeitet.“ An der Vorfreude ändert auch nichts, dass er sechs Ausfälle kompensieren muss. Der SVK wird wieder auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel inklusive Torjäger Hubert Holzer bauen.

Und zur Not sind die Isartaler auch auf das Nervenspiel vom Punkt gut vorbereitet. Denn Benz Albtraum soll nicht Realität werden. (phi)

... oder feiert die SG Baiernrain/Dietramszell den Aufstieg in die Kreisklasse? FOTOS: CF © CF