Schlusslicht erweist sich als harter Brocken für Murnau

Unangenehm bis zum Abpfiff: Hannes Wimmer(l.) und seine Haderner machen es Elias Richter und den favorisierten Gästen vom TSV Murnau nicht leicht. © Andreas Kögl

Ein spielstarker TSV Murnau kombiniert schlussendlich einen hartnäckigen TSV Großhadern mit 6:3 nieder. Murnaus Coach Sven Teichmann sagt hinterher: „Hauptsache gewonnen.“

Großhadern – „Hauptsache gewonnen!“ So lautet Sven Teichmanns Fazit nach dem 6:3-Auswärtserfolg seines TSV Murnau beim TSV Großhadern. „Was willst du da noch großartig mehr sagen? Der Sieg war wichtig, es war das erwartet schwere Spiel. So einfach ist das.“

Technische Schmankerl waren auf dem seifigen, holprigen Untergrund nicht zu erwarten, und doch versuchten es die Gäste nicht nur mit Hauruck-Fußball, sondern immer wieder mit Kombinationen. Was ihnen auch gelang. Und sie mussten Rückschläge einstecken. Den ersten nach sechs Minuten, als die Platzherren mit ihrer ersten Offensivaktion gleich in Front gingen. Nach einer Ecke fabrizierte Khareem Zelmat eine Kopfballkerze, nahm aber gedankenschnell den herabfallenden Ball per Fallrückzieher. Murnaus Schlussmann Felix Schürgers kam Sekundenbruchteile zu spät.

Die Drachen hielten aber weiterhin an ihrer Spielweise fest und schnürten Großhadern in der eigenen Spielhälfte ein. So war der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Nach einem schnellen Ball aus dem Mittelfeld zu Georg Kutter setzte der sich in der rechten Strafraumhälfte durch und spielte einen scharfen Querpass zu Bastian Adelwart, der die Kugel nur noch über die Linie drücken brauchte.

Zwei Minuten später klatschte ein 20-Meter-Freistoß von Kutter an die Querlatte. Tiefes Durchatmen bei Großhaderns Torhüter Maximilian Moos, der anschließend versuchte, bei jeder erdenklichen Möglichkeit ordentlich Sekunden von der Uhr zu nehmen. „Alles unsere Zeit, von mir aus könnten wir gerne schon aufhören.“

Diesen Gedanken hatte er wenig später schon bereut, denn Teamkollege Michael Pautz erzielte mit einem Sonntagsschuss die erneute Führung, die diesmal statt acht elf Minuten Bestand hatte. Nach einem Gewühl im Strafraum passte Konstantin Ott überlegt in die Mitte, wo sich zunächst zwei Murnauer gegenseitig behinderten, Fabian Erhard aber die zweite Möglichkeit nutzte.

Mittelfeldspieler und Stürmer hatten also schon getroffen, fehlte nur noch ein Akteur aus der Defensivfraktion. Da sah sich scheinbar Manuel Diemb in der Pflicht. Nach einem schönen Seitenwechsel von Lukas Streicher zu Adelwart passte der an Freund und Feind vorbei quer durch den Strafraum. Doch dort tauchte Diemb plötzlich am langen Pfosten auf und nagelte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Das Stürmergen ist wohl noch vorhanden.

Nach der Pause durfte dann auch Torjäger Kutter jubeln. Er schraubte sich in die Höhe und war den Tick schneller am Ball als Moos – 4:2. Gut zehn Minuten später keimte noch mal Hoffnung auf im Haderner Lager. Diesmal zielte Zelmat besser und zirkelte seinen Kopfball ins Netz. Doch Adelwart stellte nur drei Zeigerumdrehungen später den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Kutter, der einen an Adelwart verschuldeten Foulelfmeter sicher vom Punkt verwertete.