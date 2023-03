Schön spielen genügt halt nicht

An ihm lag es nicht: TSV-Keeper Stefan Schwinghammer sitzt bedröppelt auf dem Boden, während die Unterpfaffenhofener den Ball nach dem Anschlusstreffer zum Mittelpunkt tragen. Das Schlimmste sollte Murnau da noch bevorstehen. FOTO: Andreas mayr © Andreas Mayr

Das war nichts: Der TSV Murnau kassiert gegen den SC Unterpfaffenhofen eine 2:5-Niederlage und büßt damit Rang zwei in der Fußball-Bezirksliga Süd ein.

Die Winterpause ist beim TSV Murnau noch nicht ganz vorüber. Man merkte das an banalen Dingen wie dem Auftritt im Internet. Da gibt’s für Fans und Interessierte auf der Instagram-Seite des Vereins bei jedem Spiel der Männer Videos und Zwischenstände direkt vom Platz weg. Fiel zum Rückrundenauftakt aus. Ja, es läuft noch nicht alles so rund wie im Goldenen Herbst, in dem sich der Aufsteiger auf Rang zwei der Bezirksliga positioniert hatte. Das galt dann genauso für die Mannschaft, die den Frühjahresstart ordentlich vergeigte, nach 2:0-Führung noch 2:5 gegen Unterpfaffenhofen verlor.

Sven Teichmann, der Trainer, trug Mütze und Handschuhe an der Seitenlinie. Aber es war nicht die winterliche Kälte oder der Schnee, die es ihm kalt den Buckel herunter laufen ließen. Dafür sorgte höchstselbst sein Team, das mit alten Fehlern im neuen Jahr aufzeigte. Die Laster der Jugend beschertem dem TSV einmal mehr für einen Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz. Den Gegner hielt Teichmann zwar für „fußballerisch limitiert“, erst recht auf dem technisch anspruchsvollen Kunstrasen, dafür agierten die Upfer Buam, wie sie sich nennen, in puncto Einsatz spätestens nach dem Anschlusstor auf einem viel höheren Level als Murnau. „Wir haben nur Jungs, die Fußball spielen wollen. Sobald sie uns auf die Füße hauen, fällt das ganze Kartenhaus zusammen“, klagt der Coach. Die Gäste spekulierten auf Murnaus Fehler – und setzten damit auf die perfekte Taktik. „Das hat gegen uns schon gereicht“, merkt Teichmann zynisch an.

Zunächst aber zum erfreulichen Teil des Theaters. In den ersten 30 Minuten sah Murnau wie der große, feuerspeiende Drache aus, der zuhause auch einmal für sechs, sieben Tore gut ist. Treffer von Manuel Diemb (eine erstklassige Ecken-Variante) und Fabian Erhard spiegelten die Kraftverhältnisse bestens wider. Unterpfaffenhofen hatte größte Nöte, gegen Murnaus hohes Pressing und die Ballsicherheit zu bestehen. „Sehr, sehr gute 30 Minuten“, lobt Teichmann. Und dann schlug Pierre König zu, veränderte den gesamten Nachmittag. Es war ein Stürmertor, wie es sich Trainer wünschen, ein dreckiges noch dazu. König verwertete einen abgeblockten Schuss sicher, stürzte den TSV damit in eine Sinnkrise. „Die Jugend will Tore machen, aber keine Ruhe reinbringen“, bemängelt der Coach. Murnaus Auftritt changierte von Überlegenheit zu Konfusion. Statt die Führung in die Kabine mit zu nehmen und sich neu zu ordnen, fing sich der TSV den Ausgleich und stärkte einzig den Gegner.

Die paar taktischen Anpassungen in der Kabine halfen nichts gegen den seelischen Schaden, den die zwei Gegentore angerichtet hatten. Der Gegner sei „mutiger und aggressiver“ geworden, analysiert Teichmann. Sein Team dagegen verhedderte sich in alten Mustern, griff zu wenig über außen an, vernachlässigte den Rückraum, führte Zweikämpfe zaghaft und leistete sich auch noch Aussetzer wie beim 2:4, als man den Ball direkt zum Gegner passte. Drei, vier Leute hätten sich gegen die Niederlage gestemmt, sagt Teichmann. Zu ihnen gehörten Torwart Stefan Schwinghammer („An ihm lag es mit Sicherheit nicht“) sowie Rückkehrer Josef Bierling auf rechts („Der war grundsolide“). Nein, Teichmann adressierte nach der Pleite die Schönspiel-Abteilung. „Der eine oder andere hat nicht performt. Wir haben genug andere, die spielen wollen.“

Andererseits will er das eine Spiel nicht über andere stellen. Lieber ein richtiger Nackenschlag zur rechten Zeit. In Sachen Relegation habe man alles selbst in der Hand. Und: „Wir haben Luft nach oben ohne Ende.“