Landtagswahl 2023: Warum Schwarzenberger dankend abwinkt

Von: Christof Schnürer

Teilen

Schwarzes Tandem: Martin Bachhuber (l.) und Thomas Schwarzenberger kennen und schätzen sich. © Arndt Pröhl

Krüns Bürgermeister, den viele für höhere Aufgaben prädestiniert sehen, will weiter auf kommunaler Ebene tätig sein. Nach dem angekündigten Rückzug von Martin Bachhuber schließt Thomas Schwarzenberger eine Kandidatur für den Landtag im nächsten Jahr kategorisch aus.

Krün – Thomas Schwarzenberger (52) hat es am Donnerstagabend im Hotel Hofherr in Königsdorf aus erster Hand erfahren. Der Krüner Bürgermeister, der seit 2013 im Bezirkstag sitzt, gehört auch im Nachbar-Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen ob dieser Scharnier-Funktion zum inneren Zirkel der CSU. Diesem offenbarte Martin Bachhuber – nächste Woche feiert der Mann aus Bad Heilbrunn seinen 67. Geburtstag – nach reiflicher Überlegung und „schweren Herzens“: „Für eine Kandidatur bei der Landtagswahl im Herbst 2023 werde ich mich nicht mehr zur Verfügung stellen.“

Seit 2008 vertritt Bachhuber den Stimmkreis 111, zu dem auch die südlichen Gemeinden des Landkreises Garmisch-Partenkirchen gehören, im Maximilianeum. Dieser Landstrich ist seit jeher eine sichere Bank für die CSU. Selbst der gefühlte Konservative Florian Streibl, heute Fraktionschef der Freien Wähler, hatte sich 2018 mit 14,5 Prozent der Erststimmen die Zähne an Bachhuber ausgebissen. Wobei dieser mit 38,4 Prozent (minus 13 Prozent) einen kräftigen Denkzettel erhielt. Besonders zugesetzt hatte ihm damals der Eurasburger Biobauer Hans Urban, der auf Anhieb 20,8 Prozent (plus 14) schaffte. Demzufolge sind selbst erfolgsverwöhnte Schwarze in der oberbayerischen Provinz in Schlagdistanz geraten.

Sie werden Jagd auf die CSU machen

„Sie werden Jagd auf die CSU machen“, schwant Thomas Schwarzenberger. Der Krüner verfügt im Tölzer Raum nicht zuletzt als Bezirksrat und G7-Gastgeber über einen hohen Bekanntheitsgrad. Immer wieder fällt sein Name, ist von Bachhubers Nachfolge die Rede. Doch der 52-Jährige aus dem Oberen Isartal winkt dankend ab. „Mein Herz schlägt für die kommunale Ebene.“ Soll heißen: Er möchte wieder in den Bezirkstag.

Indirekt versperrt er somit möglichen CSU-Aspiranten aus dem südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen den Weg in den Bayerischen Landtag. Denn bislang war es Gepflogenheit in der Partei, dass der Landtagskandidat aus dem einen und der Mann oder Frau für den Bezirkstag aus dem anderen Landkreis stammen soll.

Zu möglichen Bewerbern aus seiner Partei in der Nachbarregion will sich der gewiefte Schwarzenberger wohlweislich nicht äußern – hat noch keinem gut bekommen. Hartnäckig halten sich in der Tölzer Gegend Namen wie Bürgermeister Thomas Holz aus Kochel, der Bezirksvorsitzende der Jungen Union Oberbayern, Sepp Rohrmoser aus Bad Heilbrunn, oder Rathauschef Michael Müller aus Geretsried. Dieser hat aber im September noch versichert: „Ich möchte bei der Bürgermeisterwahl 2026 wieder antreten.“

Sozusagen erster natürlicher Anwärter auf diesen lukrativen Job im Maximilianeum ist Kreisvorsitzender Thomas Holz. Selbstredend will auch er nicht öffentlich spekulieren geschweige denn schon jetzt seinen Hut in den Ring werfen. „Wir sind in ein offenes Verfahren gestartet. Es gibt keine Vorfestlegung auf irgendeine Person.“ Es gebe aber „einige Persönlichkeiten“, die die Befähigung für eine Landtagskandidatur hätten: Und auch einige, die wollen? „Auch das“, sagt Holz.

In jedem Fall herrscht für ihn „keine Eile“. Ziel sei es, mit einer Empfehlung in die offizielle Nominierungsversammlung der Delegierten aus den beiden Kreisverbänden zu gehen. Diese soll laut Holz voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden.

Bei der Kandidatensuche will sich der Tölzer Kreisverband eng mit den Parteifreunden aus Garmisch-Partenkirchen abstimmen, erklärt Holz. In der Delegiertenversammlung verfügt der Tölzer Kreisverband über zwei Drittel der Stimmen, der Garmisch-Partenkirchner über ein Drittel.