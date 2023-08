Schwerstmögliche Aufgabe – 1. FC empfängt heute ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Grünwald

Hat sich in die erste Elf gespielt: Gabriel Taffertshofer (am Ball) hat seine Chance gegen Pullach genutzt und konnte seinen Coach mit einigen guten Aktionen begeistern. FOTO: Oliver rabuser

Landesliga Südost

Von Oliver Rabuser schließen

Der Aufsteiger aus Garmisch Partenkirchen hat den nächsten Brocken vor der Brust. Zu Gast ist nämlich der ungeschlagene Spitzenreiter aus Grünwald.

Garmisch-Partenkirchen – Acht von 15 möglichen Punkten ist für einen Liganeuling eine stattliche Ausbeute. Damit rangiert der 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Mittelfeld der Tabelle. Ungleich paradiesischer muss das Gefühl sein, wenn man die volle Punktausbeute eingesackt hat. Ein Alleinstellungsmerkmal des TSV Grünwald, der ganz offensichtlich zu neuen Ufern aufbrechen möchte und am Samstag (15 Uhr) zu Gast am Gröben sein wird.

Florian Heringer muss sich nicht erst groß Gedanken machen, ehe sein Urteil zur Rollenverteilung gereift ist: „Grünwald ist klarer Favorit“, stellt der FC-Coach klar. Damit es nicht wie eine plakative Worthülse klingt, gibt es die inhaltliche Substanz gleich hinterher: „Fünf Spiele, fünf Siege – das ist schon eine Ansage.“ Nur zu gerne hätte sich Heringer ein paar Videosequenzen der Grünwalder zu Gemüte geführt. Doch gaben die einschlägigen Kanäle wenig bis gar nichts her. So muss sich der FC-Coach eben auf Flüsterpost und eigene Infos verlassen. Die besagen, dass der TSV mit Kodjovi „Nono“ Koussou einen ehemaligen Kicker des TSV 1860 München in den eigenen Reihen hat. Hinzukommt mit David Halbich ein verlässlicher Schütze, der jetzt schon bei sieben Saisontreffern steht. Der 21-Jährige wurde im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet und heuerte vor der Saison bei Grünwald an. „Er ist eigentlich Mittelfeldspieler, wurde aber offensichtlich zum Goalgetter umfunktioniert“, erzählt Heringer. Im Umkehrschluss bedeutet das für die FC-Defensive, deren Undurchlässigkeit muss auf analogem Level wie beim 2:2 gegen Pullach sein. „Wird ähnlich schwer wie in Pullach, wenn nicht noch einen Ticken mehr“, glaubt der Coach.

Schwer ist eh das Auftaktprogramm mit fünf Matches binnen zweieinhalb Wochen – und das mit nahezu deckungsgleicher Aufstellung. Da meldet sich schnell die Muskulatur bei einigen Kickern. So musste Jonas Poniewaz in Pullach zum Ende hin raus, ein Wadenkrampf drohte. Auch Christoph Schmidt spürt, dass er im Frühjahr lange zur Zwangspause gezwungen war. Alles keine gravierenden Verletzungen, nichtsdestotrotz Anzeichen, die zur Vorsicht raten, möchte man keine längerfristigen Ausfälle riskieren.

Als sportlich begründbarer Wechsel bietet sich ein Tausch auf der rechten Außenbahn an. Kevin Hock hatte am Mittwoch ganz schön zu kämpfen, wird aber von Heringer wegen seiner bedingungslosen Bereitschaft zum Kopfball geschätzt. Doch ist Julian Ademi ein gleichwertiges Äquivalent und ebenfalls heiß auf die Startelf. Der jüngste Tausch zwischen Gabriel Taffertshofer und Julian Bittner machte aus Heringers Sicht rückblickend durchaus Sinn. Taffertshofer hatte „einige gute Aktionen“, Bittner brachte dafür später noch einmal hohe läuferische Wucht in das Spiel des FC. Genau darin sieht der Coach die Bedeutung von Veränderung. „Wir müssen versuchen, unsere Stärken ausgewogen auf den Platz zu bringen.“ Wird gegen den Landesliga-Spitzenreiter mehr denn je gefordert sein. (or)