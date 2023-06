Serientäterinnen aus Grainau: Eibsee-Kickerinnen gelingt der zweite Aufstieg nacheinander

Teilen

Riesiger Jubel: Nach dem 4:0-Sieg in Penzing feierte die Grainauer Mannschaft samt den mitgereisten Fans und extra angefertigten Meistershirts den Aufstieg in die Kreisliga. FOTO: privat © privat

In der Winterpause sah es noch nach einer unspektakulären Saison für die Frauen des SC Eibsee Grainau aus.

Grainau – Nach sechs Spieltagen der Kreisklasse standen die Fußballerinnen mit sieben Punkten auf Tabellenplatz fünf. Den Aufstieg hatte man angesichts der drei Pleiten zum Auftakt schon abgeschrieben. Kein Problem, war das doch eh nicht die Erwartungshaltung des Aufsteigers.

Doch was dann in der Rückrunde geschah, damit hatte niemand gerechnet: 2023 blieben die Grainauerinnen ungeschlagen. Die letzte Niederlage kassierten sie am 30. September 2022, das letzte Remis datiert vom 23. Oktober. Danach folgten nur noch Triumphe. „Was soll man da noch sagen? Sechs Spiele, sechs Siege und den Meistertitel in der Hand“, jubelt Trainerin Katharina Kirchdorfer. „Das hätten wir nie gedacht.“

Am finalen Spieltag musste die Mannschaft aber nochmals zittern. Bereits vor Anpfiff war klar, dass man mit mindestens vier Toren Unterschied gegen den FC Penzing gewinnen musste. Denn zuvor hatte RW Überacker II mit einem 6:0-Erfolg über die SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen vorgelegt. Doch früh in der Partie ließen die Grainauerinnen die mitgereisten Fans jubeln. Bereits in Minute sechs sorgte der FCP per Eigentor für die Führung. In Minute 20 legte Magdalena Mangold mit dem 2:0 nach.

In der zweiten Halbzeit wurde es nervenaufreibend: Bis zur 70. Minute ließen sich die Eibsee-Kickerinnen mit dem dritten Treffer Zeit, ehe wieder Mangold zur Stelle war. Nur noch ein Tor fehlte zum Meistertitel. „Die Mädels haben es echt bis kurz vor Schluss spannend gemacht“, sagt Trainerin Christina Niefnecker. Doch bis zu den finalen Sekunden musste sie nicht bibbern, Jelena Vesovic erlöste die Grainauerinnen. Per Weitschuss sorgte sie in der 80. Minute für den vierten Treffer – und für die Meisterschaft.

Somit konnte die Mannschaft mit den extra per Bus angereisten Fans und samt Meistershirts den Aufstieg feiern. Den zweiten in Serie, denn erst vergangene Saison hatte sich der SCEG den Titel in der A-Klasse gesichert. Nach der verdienten Sommerpause geht es für sie dann noch eine Etage höher weiter in der Kreisliga. (David Korber)