„Passt leider zu unserer Situation“ - SG Farchant/Oberau verliert und bangt um Bäuerle und Wagner

Von: Patrick Hilmes

Musste verletzt runter: Korbinian Bäuerle. FOTO: Mayr © Mayr

Die SG Farchant/Oberau wartet weiter auf den ersten Punkt. In Eglfing verletzten sich auch noch Markus Wagner und Korbinian Bäuerle.

Eglfing – Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, zudem war man bisher nie chancenlos. Damit ist die Auflistung an Dingen, die Coach Julian Ritter derzeit positiv stimmen, aber auch beendet. Denn am Sonntag setzte es für die SG Farchant/Oberau die dritte Niederlage im dritten Spiel der Kreisklassen- Gruppe 6. Diesmal behielt der ASV Eglfing mit 2:0 die Oberhand.

Eine positive Sache fehlte dabei doch noch: die ersten 25 Minuten. In denen sah alles bestens aus. „Da waren wir vielleicht sogar das bessere Team.“ Doch das Blatt wendete sich in Hälfte zwei. Die Spielgemeinschaft setzte auf dem Platz nicht mehr das um, was der Trainer vorgegeben hatte. Zudem stellte sie sich in der Defensive wenig clever an.

Elfmeter laut SG-Trainer Julian Ritter der Knackpunkt beim ASV Eglfing

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 73. Minute: Ein Eglfinger Stürmer hat den Ball im Sechzehner, läuft damit nicht aufs Tor, sondern gen Außenbahn. „Da muss man einfach nicht foulen“, betonte Ritter. Genau das geschah aber. Elfmeter, 0:1 aus Sicht der Gäste, die Vorentscheidung. „Ohne den Elfmeter hätten wir das Spiel wohl nicht verloren.“

In der Theorie blieb noch eine Viertelstunde, doch in der Praxis ereilte die SG das Schicksal eines Schlusslichts. Ein Eglfinger Flankengeber rief noch den Namen des Stürmers, an den der Ball adressiert war. Doch der brauchte gar nicht mehr eingreifen (77.). „Die Flanke wurde länger und länger und schlug dann ein“, berichtet Ritter. „Passt leider zu unserer Situation.“ Damit nicht genug: Korbinian Bäuerle bekam auch noch einen Schlag auf Knie, was seinen Einsatz beendete. Und Markus Wagner musste gar ins Krankenhaus mit Verdacht auf eine schwerwiegende Bänderverletzung. (phi)

ASV Eglfing – SG Farchant/Oberau 2:0 (0:0)

SG: Ostler – Colorio, Leischer, Wagner, Scharpf, Bäuerle, D. Korthals, Bader, Maihofer, Wackerle, Hocker – Eingewechselt: Huch, Elgas, Hatzl; Schiedsrichter: Klemens Wind (FC Traubing); Zuschauer: 90; Tore: 1:0 Strasser (73.), 2:0 Panholzer (77.); Gelbe Karten: Mayr – keine phi