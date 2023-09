SG Farchant/Oberaus Coach Ritter nach peinlicher Pleite und Panne bedient: „Ich bin sprachlos“

Von: Oliver Rabuser

Bruchlandung: Die SG um Kapitän Dominik Korthals (l.) ist gegen Murnau chancenlos. Foto: or © or

Sieben Gegentreffer nach der Pause: Die SG Oberau/Farchant zeigt gegen den TSV Murnau II eine peinliche Leistung - auf und neben dem Platz.

Murnau – Geschwitzt hat an der Poschinger Allee in erster Linie der Stadionsprecher. Aber auch erst ab dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Und da hat er es sicher gerne getan. Denn ein bis dahin eher unspektakuläres, aber auch ergebnisoffenes Spiel wurde zum Tor-Festival für Murnau und zur Bruchlandung der Gäste. Im Fünf-Minuten-Takt klingelte es hinter dem bedauernswerten Daniel Ostler. Die SG Fachant/Oberau fuhr mit einer ähnlichen Abreibung heim wie der FC Bad Kohlgrub.

Vier Spiele, ein Torerfolg, null Punkte. Was stimmt bei der SG nicht? Offensichtlich vieles. „Sieben Leute im Training, 20 Absagen.“ Damit nannte Julian Ritter einen Grund für mangelhafte Leistung. Ein weiteres Problem offenbarte sich in der Schlussphase, als sich Keeper Daniel Ostler verletzte. Bei einer Klärungsaktion war er im Rasen hängen geblieben.

Murnaus Verantwortliche müssen SG-Keeper Daniel Ostler versorgen

Das fast Peinliche dabei: Ein medizinischer Stab war bei den Gästen keiner auszumachen, Ritter berichtete sarkastisch von einem „Arztkoffer ohne Eis.“ Also schauten Murnaus Trainer Michael Schmidt und Jan Tischer nach dem Tormann. Der SG-Coach sprach von Handlungsbedarf. „Auch diesbezüglich müssen wir uns mal zusammensetzen.“

Nach der Abfuhr betrachtete Ritter kurz das Tabellenbild. „Dieser Mannschaft nicht würdig.“ Mehrheitlich sind die gleichen Akteure des Vorjahres im Einsatz. Der Coach neigt zur Resignation. „Ich bin sprachlos.“ Vor der Pause habe seine Elf „guten Fußball“ geboten. Lattentreffer von Sebastian Korthals und Hespon Tefsu dokumentierten diese Aussage ebenso wie die gute Möglichkeit von Michael Scharpf.

TSV Murnau II mit drei Spielern aus dem Bezirksliga-Kader

Dann aber trafen die Drachen mit dem ersten Angriff des zweiten Abschnitts zum 1:0, und die Köpfe einiger Gästespieler senkten sich bedrohlich. „Das war der Dosenöffner“, urteilte Michael Schmidt. Murnaus Coach hätte sich schon zuvor Torerfolge gewünscht. „Aber wir haben es oft zu kompliziert gemacht.“ Nach 90 Minuten hätte das als Ausrede nicht gegolten. Schließlich boten die Murnauer Bastian Adelwart, Fabian Erhard und Josef Bierling aus dem Bezirksligakader auf.

Bierling war es dann auch, der der Partie mit satten vier Treffern seinen Stempel aufdrückte. Zum Zeitpunkt von Ostlers Ausscheiden schienen weite Teile der SG-Defensive bereits auf dem Heimweg. Die Mehrzahl der Tore fiel über die Außen. Schmidt zeigte sich mehr als zufrieden. „War fein, dass wir so aufgestellt waren.“ SG-Coach Ritter verschanzte sich derweil an der Wand des Geräteschuppens und griff zum Glimmstängel. „Das brauch ich jetzt zum Runterkommen.“ Seine Spieler hatten in Sachen Talfahrt ja bereits vorgelegt. (or)

TSV 1865 Murnau II – SG Farchant/Oberau 7:0 (0:0)

Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni (MTV Berg); Zuschauer: 150; Tore: 1:0 Erhard (46.), 2:0 Fürst (51.), 3:0 Bierling (56.), 4:0 Bierling (60.), 5:0 Bierling (62.), 6:0 Voß (79.), 7:0 Bierling (84.); Gelbe Karte: Stelzl –