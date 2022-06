„Wir waren eigentlich schon weg“: SG Oberau/Farchant hat den Glauben zurückgewonnen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Fehlt im Hin-, ist aber im Rückspiel wieder dabei: Christoph Fischer, Innenverteidiger der SG Oberau/Farchant. © RABUSER

Der Mai hat den kleinen Zusatz „Wonnemonat“, weil in ihm der Frühling erwacht. Rechtzeitig aufgewacht ist im Mai auch die SG Oberau/Farchant, die sich mit zwei Siegen zum Saisonabschluss der Fußball-Kreisklasse noch in die Relegation gerettet hat.

Oberau – Doch im Juni muss es so weiter gehen, will die Spielgemeinschaft in der kommenden Spielzeit nicht in der A-Klasse antreten. Schalten die Oberauer und Farchanter den MTV Dießen in Hin- und Rückspiel aus, kommen sie mit einem blauen Auge davon.

Die jüngsten Dreier der SG – es waren die ersten überhaupt in 2022 – waren nicht nur essenziell fürs Klassement, sie haben Trainer und Mannschaft auch den Glauben zurückgegeben. „Wir waren eigentlich schon weg“, erinnert Sascha Handke an die Tatsache, dass die Angelegenheit aus eigener Kraft nicht mehr hätte zum Guten gewendet werden können. Dann aber schoss Dominik Korthals mit einem „reinen Willenstor“ den Führungstreffer in Wielenbach, und der langersehnte Ruck ging durch das Team. Die Folge: „Zwei verdiente Siege.“

Jetzt hat man Blut geleckt, soll der Ligaverbleib ohne den Umweg der zweiten Relegationsrunde finalisiert werden. An die Trostrunde kommende Woche verschwendet Handke keinerlei Gedanken. Das Hintertürchen in den Köpfen der Spieler birgt die Gefahr des Schlendrians. Vielmehr versucht der scheidende Coach, seinen Kickern das Nachsitzen schmackhaft zu machen. „Wir hätten die Relegation nicht gebraucht, haben jetzt aber zwei schöne Spiele mit vielen Zuschauern vor der Brust.“

Gegner MTV Dießen ist eher unbekannt - Offensive der SG ist kleine Problemzone

Der MTV ist für ihn ein Buch mit vornehmlich leeren Seiten. „Natürlich schaut man, wer die Tore macht und wer immer spielt. Aber für mich ist das eine gänzlich unbekannte Mannschaft.“ Eine, die in der A-Klasse 5 mit 80 Toren nur einen Zähler hinter dem Direktaufsteiger aus Erling-Andechs über die Ziellinie fuhr. In der Torjägerliste findet man mit Luis und Vincent Vetter (je 16), sowie Philipp Ropers (14) gleich drei Akteure mit hoher Treffsicherheit. Handke weiß um die Unwägbarkeiten eines Gegners, der lediglich in drei Partien den Kürzeren zog. Deshalb minimiert er das Risiko. Heißt: kein Pressing. Passqualität und Ballbesitz sollen für Sicherheit in den eigenen Reihen sorgen. „Aber bei Ballgewinn soll es dann zügig gehen.“

Allerdings leuchtet die Offensive als kleine Problemzone rot auf. Sebastian Korthals fällt verletzt aus, Michael Burger und Marcus Wagner fehlen ebenfalls. Zudem ist Innenverteidiger Christoph Fischer im Hinspiel privat verhindert, aber zumindest im Rückspiel wieder dabei.