Doppelpack von Mohammed Al Shaafi - SG Oberau/Farchant schlägt Bad Kohlgrub im vierten Anlauf

Ein Tag, wie er sein soll für Mohammed Al Shaafi: Innerhalb von fünf Minuten trifft er zweimal. Foto: ak © ak

Nach drei Niederlagen in dieser Spielzeit hat die SG Oberau/Farchant erstmals gegen den FC Bad Kohlgrub gewonnen. Matchwinner war Mohammed Al Shaafi .

Bad Kohlgrub – Dreimal hat in dieser Saison die SG Oberau/Farchant gegen den FC Bad Kohlgrub bereits gewonnen, dreimal mit 2:1. Mit diesem Ergebnis endete auch das vierte Duell der zwei Landkreismannschaften in der Kreisklassen-Aufstiegsrunde. Nur, dass am Samstag zum ersten Mal die Ammertaler jubelten.

„Ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung“, urteilte FC-Trainer Oliver Pajonkowski. Mit dieser Meinung stand er nicht allein da, Stephan Lorenz pflichtete ihm bei. „Es war ein gebrauchter Nachmittag für uns“, sagte der SG-Coach. „Gerade die erste Halbzeit war katastrophal. Wir haben alles über den Haufen geworfen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Zudem fehlte jede Ordnung im Spiel. Dabei gehörten die ersten gefährlichen Aktionen der Spielgemeinschaft. Allerdings ohne ein Tor zum Anschluss. Zweimal kratzten Josef Niklas und Pajonkowski den Ball von der Linie. „Das war heute einfach zu wenig von uns“, bilanzierte Lorenz. „Deshalb hätten wir es wohl auch nicht verdient gehabt, hier mehr mitzunehmen.“

SG Oberau/Farchant zieht in der Tabelle am FC Bad Kohlgrub vorbei

Nachdem der FC seine anfängliche Lethargie abgeschüttelt hatte, ließ der Führungstreffer nicht lange auf sich warten. Am langen Pfosten stand Mohammed Al Shaafi goldrichtig, um den Ball in die Maschen zu drücken. Nur fünf Minuten später traf er noch einmal. Nach schönem Zuspiel war er alleine durch und behielt vor dem Tor die Nerven – Doppelpack Al Shaafi. „Kohlgrub war auch echt schwer zu bespielen“, gab Lorenz zu. „Gerade bei den Gegentoren hat man einfach gesehen, dass sie schon ein paar Leute in ihren Reihen haben, die ganz gut kicken können.“

Dass die Platzherren jedoch einen Gegentreffer hinnehmen mussten, verschuldeten sie selbst. Dem ging eine eigene Unzulänglichkeit voraus. Maximilian Angerer wollte einen Rückpass auf Keeper Nicolas Franz spielen, brachte aber zu wenig Druck hinter den Ball, sodass der Oberauer Sebastian Korthals dazwischengehen und das Leder am Schlussmann vorbeischießen konnte. „Aber auch anschließend ist nichts mehr angebrannt“, freute sich Pajonkowski über den dritten Sieg in der Kreisklassen-Meisterrunde. Damit konnten die Bad Kohlgruber in der Tabelle wieder an ihren Gästen vorbeiziehen. (ak)

FC Bad Kohlgrub – SG Oberau/Farchant 2:1 (2:0)

FC: Franz – Angerer, Lory, Pajonkowski, Trainer, D. Strauß, Niklas, F. Kraus, Maintz, Al Shaafi, S. Kraus – Ein-/Rückgewechselt: Bauer, Meditz; SG: Schubert – Huch, Colorio, Leischer, Fischer, Scharpf, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Groll, Wackerle – Ein-/Rückgewechselt: Bäuerle, Wagner, Hatzl – Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau) – Zuschauer: 20 – Tore: 1:0 Al Shaafi (18.), 2:0 Al Shaafi (23.), 2:1 S. Korthals (79.) – Gelbe Karte: Maintz – keine