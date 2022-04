Ein Totalausfall als Ansporn: SG Oberau will gegen Antdorf punkten

Von: Christian Amberg

Teilen

Freut sich über motivierte Fußballer: SG-Coach Sascha Handke. © rabuser/archiv

Auf dem Acker in Antdorf hatte die SG Oberau-Farchant in der Hinrunde alt ausgesehen. Im Rückspiel will die Elf von Sascha Handke die Dinge korrigieren.

Oberau – Sascha Handke möchte nicht als der große Jammerer dastehen. Aber das Thema ist zu ernst. Noch immer haben Teile seines Kaders mit den Nachwehen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen. Wochen danach. Einige Fußballer sind nicht einsetzbar. Dennoch drücke der Verband die Spiele durch. „Es ist immer noch Amateursport, Kreisklasse nicht Bundesliga.

Aber das interessiert keinen“, moniert der Coach der SG Oberau/Farchant. Seine Spieler möchten kicken, an der Motivation scheitert es nicht. Zum Schutz müsse er aber die Hand heben. „Ich hätte das nie gedacht.“

Auswirkungen haben die Corona-Probleme auch auf die Taktik der SG, die stets für 100 Prozent Einsatz steht. „Wir können nicht auf Vollgas fahren, müssen unsere Kraft einteilen.“ Am Sonntag (14 Uhr/Oberau) trifft die SG auf einen Gegner, der fitte Fußballer garantiert. Antdorf hat Handke immer als Team im Kopf, das bei Zweikämpfen eng am Mann steht. Zuletzt versuchte der ASV, eine spielerische Linie zu fahren – mit gemischten Ergebnissen. Dennoch: Handke erinnert an das Hinspiel, 0:2 auf dem Acker. „Das schlechteste Spiel, ein Totalausfall. Alle haben nur die Trikots rumgetragen.“ Sollte genug Antrieb zur Wiedergutmachung sein. Auch wenn der Kader nicht üppig ist: Mit Sebastian (Urlaub) und Dominik Korthals (angeschlagen) könnte das Zweigestirn im Zentrum ausfallen, dazu fehlen Matthias Bär und Florian Elgas. (am)