SG Oberau/Farchant: Hoch und runter, hin und her gegen ESV Penzberg

Von: Andreas Mayr

Hält zwei Großchancen der Penzberger: John Keen. © Andreas Mayr

Was Penzberg und die Fußballgemeinschaft aus Oberau und Farchant boten, lobte SG-Trainer Sascha Handke – obwohl sein Team 0:2 verlor.

Penzberg – Da sage noch einer, Abstiegskampf sei nicht unterhaltsam. „Eine sehr gute Kreisklassenpartie von beiden“, sah der Farchanter. Zwei zweikampfstarke Teams bekriegten sich mit offenem Visier. „Es ging hoch und runter, hin und her.“

Doch seiner Mannschaft ist das Spielglück abhandengekommen. Bereits nach drei Minuten landete ein Kopfball von Sebastian Korthals am Innenpfosten. „Wenn du vorne stehst, geht der rein“, glaubt der Trainer.

Nach ansehnlicher wie torloser erster Halbzeit ging der ESV nach einem Angriff über rechts in Führung (54.). Zehn Minuten später erhöhten die Gastgeber, auch wenn Torschütze Tobias Szekeli „mindestens drei Meter“ im Abseits parkte. Große Vorwürfe machte Handke Schiedsrichter Silas Kempf nicht, er pfiff mit klarer Linie und ausgeglichen. In der Schlussphase verzeichnete die SG noch einen Lattenschuss. Erwähnt gehören aber die zwei Riesenchancen der Penzberger, die Torwart John Keen parierte und sein Team lange am Leben hielt. Seine Mannschaft habe sich „voll reingehängt“, lobt Handke. Jetzt aber „hängen wir voll unten drin“. (Andreas Mayr)

ESV Penzberg –

SG Oberau-Farchant 2:0 (0:0)

SG: Keen - Wagner, Leischer, Fischer, Elgas, Nicoloso, Bäuerle, D. Korthals, S. Korthals, Scharpf, Wackerle. – Eingewechselt: Colorio. – Zuschauer: 50. – Schiedsrichter: Silas Kempf (FC Bayern München). – Tore: 1:0 (54.) Neitzert, 2:0 (64.) Szekeli