SG Oberau-Farchant im Feiern „überragend“

Von: Andreas Mayr

Stefan Lorenz’ Stimme hat gelitten an diesem Wochenende. Wie oft freilich. Diesmal war’s aber anders.

Dießen – Am Sonntag feierte er mit seinem Sohn den Sieg beim Tiroler Pokalfinale (5:3), am Tag zuvor hatten es die Oberauer und Farchanter Fußballer nach ihrem letzten Spiel in Dießen krachen lassen. „Beim Feiern danach waren wir überragend“, scherzt der SG-Trainer.

Für die Verletzten habe man teilweise Rollstühle aus Bierkästen gebaut, damit sie mitmachen sein konnten. „Das ist eine gute Truppe“, lobt Lorenz das Team zum Abschluss seiner einjährigen Arbeit.

Das Ergebnis fiel freilich nicht wie gewünscht aus: 0:6 verlor die Mannschaft in Dießen die finale Partie. Die Umstände waren aber auch nicht die besten. Die Reserve brauchte dringend noch einen Sieg zum Klassenerhalt in der B-Klasse, holte diesen auch in Dießen (3:2). Ein paar Kicker mussten hernach die Doppelschicht bei der Ersten abarbeiten, weil Lorenz sonst keine elf Mann zusammen gebracht hätte. Felix Schubert zum Beispiel lief mit Rückenbeschwerden auf. FCO-Vorsitzender Florian Brück stand gar auf dem Spielbericht. Beim Abschlusstraining am Freitag hatten sich auch noch zwei Spieler verletzt. „Personell hatten wir nichts mehr nachzulegen. Die Vorzeichen waren einfach schlecht,“ sagt der Coach. Dießen, das noch auf einen Stolperer der Unterammergauer hoffte, nutzte das clever aus, traf schon in Hälfte eins viermal und sicherte die Relegation.

Lorenz bedauerte es, dass sein Team in den letzten drei Spielen nicht mehr ans Maximum (gerade beim Personal) heran kam, sagt aber auch: „Wir haben sämtliche Ziele erreicht.“ In der Kreisliga habe die SG nichts zu suchen. Um ernsthaft diesen Kurs einzuschlagen, müsse man in den nächsten Jahren „Schritt für Schritt arbeiten“. (am)

MTV Dießen –

SG Oberau-Farchant 6:0 (4:0)

SGOF: Schubert – Huch, Colorio, Leischer, Fischer, Baer, Bäuerle, Maihofer, Wackerle, Wagner, Klein. – Ein-/rückgewechselt: Ruzicka, Rappensberger, Nicolso, Magiera.

Schiedsrichter: Markus Schwenk (FC Issing). – Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 (11.) Fischer (Eigentor), 2:0 (21.) Braun, 3:0 (35.) Schranner, 4:0 (41.) Schranner (Elfmeter), 5:0 (61.) König, 6:0 (65.) Friedrich.