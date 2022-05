SG Oberau/Farchant taumelt Abstieg entgegen: „Es gibt wenig Mutmacher“

Von: Oliver Rabuser

Bruchlandung gegen Perchting: Immerhin erzielt Offensivmann Michael Burger (r.) kurz vor Abpfiff den Ehrentreffer für die Spielgemeinschaft. © rabuser

Noch ist das Licht nicht völlig aus. Aber im Abstiegskampf der SG Oberau/Farchant wird’s immer dunkler.

Oberau –„Langsam zermürbt es einen“, räumt Sascha Handke nach der 1:3-Pleite gegen den TSV Perchting-Hadorf ein, der den Aufsteiger nach nur einer Kreisklassen-Saison auf dem Schleudersitz zurück in die A-Klasse festzurrt. Weder die Ergebnisse der unmittelbaren Konkurrenten, noch die abermals in Summe ungenügende Leistung lassen andere Schlüsse zu.

„Es gibt wenig Mutmacher“, sagt Handke vor den beiden letzten Matches gegen Wielenbach und Raisting. Körpersprache und viele Kleinteile in der Umsetzung sind Indiz dafür, dass Stefan Lorenz als Handkes Nachfolger in der A-Klasse übernehmen wird. Handke hat eigens noch versucht, die Lockerheit auf dem Platz zu akzentuieren. „Die Jungs sollte ohne Druck und Stress spielen – wir waren ja eh schon Letzter.“ Aber das ist alles nicht so einfach, wenn Angst an der Seele knabbert. Mehrheitlich einfache Zuspiele wurden schlecht verwertet, immer wieder flipperte der Ball ungewollt meterweit in die Beine des Gegners.

Und dann diese kapitalen Patzer. Die SG in Ballbesitz, mit Einwurf am gegnerischen Strafraum. Doch irgendwann war es zu viel der Stocherei. Perchting schlug den Diagonalball, der die hoch aufgerückte Abwehr außer Kraft setzte, dann sah auch Keeper John Keen nicht gut aus, und am Ende war’s auch noch ein Selbsttor von Martin Wackerle.

Die besten Chancen der SG vergaben Korbinian Bäuerle mit einem Schrägschuss, Christoph Lössl mit herzhaftem Knaller nach starker Vorarbeit von Sebastian Korthals sowie Michael Burger aus der stattlichen Torentfernung von einem Meter. Handke wollte seine Elf in der Pause noch einmal zu erreichen. Vergeblich. Offensiv blieb man fortan so ziemlich alles schuldig, wohingegen hinten bei zwei Linksflanken mit ähnlichem Muster jeweils die Zuteilung nicht gepasst hat. Burger war am Ende wenigstens noch das Ehrentor vorbehalten. (Oliver Rabuser)

Oberau/Farchant - Perchting 1:3 (0:1)

SG Oberau/Farchant: Keen – Wagner, Fischer, Elgas, Nicoloso, Bäuerle, S. Korthals, Wackerle, Burger, Lössl – Eingewechselt: Leischer, Scharpf

Schiedsrichter: Andreas Müller

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 (24.) Wackerle (ET.), 0:2 (70.) Rampf, 0:3 (73.) Xhemajili, 1:3 (87.) Burger.