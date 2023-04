Nächster Coup: SG Oberau/Farchant kontert Spitzenteam Dießen aus

Von: Christian Fellner

Teilen

Da war er wieder drin: Martin Wackerle jubelt nach dem 2:0 gegen Dießen. © fellner

Die SG Oberau/Farchant mausert sich zum Favoritenschreck in der Meisterrunde C der Kreisklasse. Sie besiegten das Spitzenteam MTV Dießen 3:0.

Farchant – Nach dem 1:0-Erfolg gegen Hauptrundenprimus Unterammergau legten die Loisachtaler am Sonntagnachmittag an der Farchanter Föhrenheide gleich nach und putzten auch den MTV Dießen als nächste Top-Mannschaft in dieser Runde. Nach dem Motto: Dann müssen sie sich nichts nachsagen lassen, sie hätten nur den Landkreisrivalen die Punkte geklaut.

Dank eiskalter Effektivität fiel der Sieg gegen das Team vom Ammersee diesmal mit einem 3:0 sogar noch deutlicher klarer aus, womit die SG nun punktemäßig sogar schon zu Bad Kohlgrub aufgeschlossen hat.

Für das Duo an der Seitenlinie, Coach Stefan Lorenz und Florian Elgas, gibt es momentan gar nicht so viel zu mäkeln. Auch wenn sich das während der Partie nicht immer so anhört. Lautstark dirigiert Lorenz die Seinen. Offenbar hören sie ihm aber zu. Denn wieder hat die SG einen Gegner mit konsequenter Defensiver auseinander genommen. „Wir haben gut verschoben, die Räume zugemacht“, lobt der Trainer.

Zudem gelang, den Dießner Kim Herterich an die kurze Leine zu legen. Ein feiner Techniker und schneller Mann, der von rechts auf links wechselte und letztlich doch nur wenige Akzente setzte. „Klar, mehr Ballbesitz hatte Dießen“, sagt Lorenz. „Aber wir haben gut dagegen gehalten.“ Und zur richtigen Zeit getroffen.

Christoph Fischer brachte die SG nach 23 Minuten 1:0 in Führung. Fortan ging es ums Verteidigen. Und doch setzten die Gastgeber immer wieder gute Nadelstiche. Die Dießner wirkten hinten unsicher, löchrig, nahmen vielleicht die Bemühungen der SG nicht ernst. Das wurde bitter bestraft.

Denn Martin Wackerle, schon der Siegtorschütze gegen Unterammergau, verwertete zwei Konter, einmal per Kopf, einmal als Abstauber, in Halbzeit zwei zum Sieg. „Super, vor allem haben wir jetzt zweimal zu null gespielt.“ (cf)