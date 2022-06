SG Oberau/Farchant ohne Sturmtank Korthals im Rückspiel gegen MTV Dießen Dießen

Schwerwiegender Ausfall: Sebastian Korthals kann seine SG Oberau/Farchant im Rückspiel nicht auf dem Feld unterstützen. FOTO: MAYR © MAYR

Die SG Oberau/Farchant kämpft vor dem Relegationsrückspiel beim MTV Dießen mit Personalsorgen. Coach Sascha Handke wittert nach dem 0:0 im Hinspiel einen kleinen Vorteil.

Oberau/Farchant – Vor wichtigen Spielen heißt es ja oft, dass alles offen sei, schließlich startet das Spiel beim Stand von 0:0. Im Fall des Relegations-Rückspiels zwischen dem MTV Dießen und der SG Oberau/Farchant trifft das nach der Nullnummer im Hinspiel doppelt zu.

„Wenn überhaupt, dann haben wir vielleicht einen klitzekleinen Vorteil durch die Auswärtstorregelung“, sagt SG-Coach Trainer Sascha Handke. „Aber dafür hat Dießen ein Heimspiel und will da sicher gerne den Aufstieg feiern.“ Eine Entscheidung wird am Sonntag zwischen den beiden Mannschaften sicher fallen. Der Gewinner spielt nächste Saison in der Kreisklasse und schickt den Verlierer in die nächste Relegationsrunde. Jedes nicht torlose Unentschieden beschert der Spielgemeinschaft den Klassenerhalt. Bleibt es nach 90 plus zweimal 15 Minuten weiter beim 0:0, werden die Nerven aller Beteiligten im Elfmeterschießen bis zum Äußersten in Anspruch genommen. Ein Training gibt es diesbezüglich bei den Gästen nicht. Letztendlich kann man diese Situation in einer Übungseinheit kaum simulieren.

SG Oberau/Farchant: Christoph Fischer kehrt in den Kader zurück

Handke hat seinen Schützlingen sogar komplett frei gegeben, ihm ist es lieber, dass sie sich vernünftig erholen und die Wehwehchen so weit wie möglich auskurieren. Davon gibt es nämlich inzwischen mehr als genug im Kreise der Spielgemeinschaft. Christoph Lössl, Florian Leischer und Lukas Nicoloso sind angeschlagen, ihr Einsatz ist mit einem Fragezeichen versehen. Marcus Wagner ist schon seit Wochen außer Gefecht. Zu ihm gesellt sich seit Donnerstag auch noch Florian Elgas. Besonders schwer wiegt natürlich der Ausfall von Sturmtank und Kilometerfresser Sebastian Korthals. Doch es gibt auch positive Nachrichten: „Zum Glück kommt Christoph Fischer wieder dazu“, verkündet Handke.

Der zerbricht sich derweil den Kopf, wie er das verbliebene Personal agieren lassen soll. „Wir werden sicher nicht mauern, aber bestimmt auch nicht mit offenem Visier nach vorne stürmen. Wichtig ist erst einmal, dass wir die Null halten.“ Das würde dieselbe Herangehensweise bedeuten wie im Hinspiel – hinten wenig zulassen und schauen, was sich in der Offensive ergibt. (ak)