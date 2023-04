Korthals führt SG Oberau/Farchant mit Doppelpack zum Sieg gegen TSV Erling-Andechs

Von: Patrick Hilmes

Kollektiver Jubel: Die SG Oberau/Farchant feiert mit dem 2:1 über den TSV Erling-Andechs den ersten Sieg in der Meisterrunde. FOTO: Patrick Hilmes © Patrick Hilmes

Die SG Oberau/Farchant freut sich über einen knappen Heimsieg gegen den TSV Erling-Andechs. Machtwinner war Doppltorschütze Sebastian Korthals.

Oberau – Wenn in Filmen zunächst alles nach dem Plan des Bösewichts läuft, ertönt von ihm oftmals dieses diabolische Lachen. Ein solches schallte auch am Sonntagnachmittag über den Fußballplatz in Oberau. Es kam von Stefan Lorenz, der sicherlich nichts Böses im Sinn dabei hatte. Es war schlicht die Freude, die da aus ihm raus musste. Da er zuvor über 90 Minuten gewohnt lautstark seine Mannen der SG Oberau/Farchant von A nach B und weiter nach C brüllte, verlieh seine heisere Stimme dem jubelnden Lachen das leicht diabolische. Freuen durfte sich Lorenz über einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TSV Erling-Andechs.

Sebastian Korthals schießt SG Oberau/Farchant zum Sieg gegen TSV Erling-Andechs

Für den ersten Triumph in der Meisterrunde der Kreisklasse Gruppe C hatte die Spielgemeinschaft bereits nach wenigen Sekunden die Weichen gestellt: Sebastian Korthals brachte die Gastgeber in Minute eins mit 1:0 in Front. Kam der SG äußerst gelegen, wollte sie angesichts von fünf verletzt fehlenden Spielern sich doch eh auf die Defensive konzentrieren und punktuell Nadelstiche in der Offensive setzen. Der Plan ging auch eine halbe Stunde auf, dann aber glich Ludwig Metz für den Aufsteiger der Vorsaison zum 1:1 aus.

Korrigierte Korthals aber wiederum eine halbe Stunde später wieder mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:1. Es folgte einen Phase, in der Coach Lorenz gar nicht mehr aus dem Kopfschütteln heraus kam. Lag an dem, was vor dem Tor der Gästre geschah, aber teils auch vor dem der Spielgemeinschaft. Zunächst nutzten die Gastgeber das Momentum nach dem Führungstreffer, um weitere Chancen zu kreieren.

SG-Trainer Stefan Lorenz lacht nach knappem Heimsieg gegen TSV Erling-Andechs

Zwei davon versiebte aber Christoph Lössl, ehe es Tim Hocker seinem Teamkameraden gleichtat. „Da verpassen wir es, die Partie frühzeitig zu entscheiden“, haderte Lorenz. Denn postwendend folgte beinahe die Antwort der Gäste. Bei zwei Ecken funktionierte die Übergabe der Gegenspieler mangelhaft – doch jeweils freistehend vergab der TSV den möglichen Ausgleich. „Der steht nackert da“, entfuhr es Lorenz.

Doch letztendlich ging alles gut für die SG aus. Eine wirkliche Schlussoffensive der Gäste ließen Lorenz Mannen gar nicht erst zu, verschoben clever, hielten den Gegner somit vom eigenen Gehäuse fern. Und so ballte Lorenz nach Schlusspfiff beide Fäuste zusammen, reckte sie jubelnd von sich und ließ sein Lachen über den Platz schallen. (phi)

SG Oberau/Farchant – TSV Erling-Andechs 2:1 (1:1)

Oberau/Farchant: Schubert – Colorio, Leischer, Fischer, Klein, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Groll, Wackerle – Eingewechselt: Maihofer, Lössl; Schiedsrichter: Matthias Bartl (SV Wielenbach); Zuschauer: 80; Tore: 1:0 S. Korthals (1.), 1:1 Metz (30.), 2:1 S. Korthals (60.) phi