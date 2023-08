Überraschung im Kreispokal! Die SG Oberau/Farchant schlägt Münsing dank Korthals-Hattrick

Von: Oliver Rabuser

Ließ seine Mitspieler gleich dreimal jubeln: Sebastian Korthals (Mitte) war der Matchwinner beim Pokalcoup der SG Farchant/Oberau. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Die SG Oberau/Farchant schlägt den SV Münsing im Kreispokal nach einem Hattrick von Sebastian Korthals mit 4:3 und steht im Finale gegen den MTV Berg.

Oberau – Keine Sensation, aber allemal eine faustdicke Überraschung: Die SG Oberau/Farchant präsentiert sich anderthalb Wochen vor Saisonstart in glänzender Verfassung und kegelt den SV Münsing-Ammerland aus dem Kreispokal. Beim 4:3 (2:1)-Heimerfolg über den Kreisligisten ragte vor allem Sebastian Korthals mit drei Treffern aus einem starken Kollektiv heraus. Für das gibt es als Belohnung das Gruppenfinale gegen den MTV Berg.

Sebastian Korthals leitet „verdienten Sieg“ des SG Oberau/Farchant

Julian Ritter war mit der Generalprobe für die Punktrunde durchaus zufrieden. „Wegen der kämpferischen Leistung ein verdienter Sieg“, urteilt der neue SG-Trainer. Die Ammerlander hatten zumeist mehr Ballbesitz, herausragende Einschusschancen waren hingegen auf beiden Seiten kaum zu notieren. In solchen Partien entscheidet dann zumeist die Effektivität über den Ausgang. Und in diesem Fall hatte die Elf vom Gießenbach die Nase vorne. Bereits nach sieben Minuten bewies sie das erstmals, da Korthals nach einem Steckpass auf 1:0 stellte. In der 25. Minute wiederholte sich das Bild, erneut drehte der Angreifer jubelnd ab. Bei seinem zweiten Treffer half auch SV-Keeper Michael Hirn kräftig mit.

Fünf Minuten lief der zweite Abschnitt, da folgte schon Korthals dritter Streich in diesem Halbfinale. Nach Eckball von Patrick Salzmann war er aus halbrechter Position zur Stelle. Hespon Tefsu, ehemaliger Kicker des 1. FC Garmisch-Partenkirchen II, besorgte dann in Minute 76 die Vorentscheidung. Erst ließ er seinen Gegenspieler mit einer flinken Bewegung ins Leere laufen, ehe er aus 14 Metern einschoss.

Defensivverhalten als Kritikpunkt

Dass es im Spiel der SG aber auch noch viel zu verbessern gibt, illustrierten die Gegentore recht gut. Beim 1:1 führten die Oberauer einen Eckball aus, verloren dann aber in der Umschaltbewegung gleich drei relevante Zweikämpfe. „Da war die Restverteidigung nicht wirklich gut“, kommentierte Ritter. Das 2:2 fiel, weil Münsings Sebastian Schönacher im Zentrum völlig frei zum Kopfball kam. Beim dritten Gegentreffer verursachte Dominik Korthals einen Elfmeter der Kategorie „kann man pfeifen, muss man nicht“. Ein paar Trainingseinheiten, um das Defensivverhalten zu optimieren, bleiben der SG, bis nächste Woche Sonntag der Saisonstart in der Kreisklasse ansteht. (Oliver Rabuser)

SG Oberau/Farchant – SV Münsing 4:3 (2:1)

Schiedsrichter: Ariane Fichtl (Penzberg); Zuschauer: 60; Tore: 1:0 S.Korthals (7.), 1:1 Zachenbacher (12.), 2:1 S.Korthals (25.), 2:2 Schönacher (50.), 3:2 S.Korthals (70.), 4:2 Tefsu (76.), 4:3 Schönacher (79./FE)