Morgen? Egal! SG Oberau Farchant feiert Rettung - Wiederholung unerwünscht

Auf die Plätze, fertig, feiern: Spieler und Trainer der SG Oberau/Farchant lassen ihren Emotionen nach dem Schlusspfiff der Relegationspartie gegen Raisting II freien Lauf. © Andreas Kögl

Wenn nach dem Schlusspfiff die eine Seite wie von der Tarantel gestochen völlig losgelöst den Platz stürmt, während die Gegenseite mit hängenden Köpfen zu Boden sinkt, dann ist etwas Gravierendes geschehen.

Oberau/Farchant – So wie am Mittwochabend nach dem Relegationsspiel zwischen der SG Oberau/Farchant und dem SV Raisting II. 3:0 stand es für die Loisachtaler, als Schiedsrichter Önder Kücük nach 93 Minuten Spielzeit zweimal kurz in seine Pfeife blies und zum Anstoßpunkt deutete. Schluss, Aus und vorbei.

Für die Raistinger im wahrsten Sinne des Wortes, müssen sie doch künftig in der A-Klasse antreten. Für den Unterbau einer Bezirksligamannschaft sicherlich ein wenig dürftig. Die Spielgemeinschaft aus dem Loisachtal hingegen tütete den Verbleib in der Kreisklasse ein. „Klar kann man sagen, wir haben ,nur’ den Klassenerhalt geschafft“, betonte Interimstrainer Chris Schicker. Aber wie viel Bedeutung das Wörtchen „nur“ in diesem Satz für ihn gehabt hat, wurde angesichts seiner weiteren Worte mehr als deutlich. „Es war so wichtig, dass wir mit einem positiven Gefühl in die neue Spielzeit gehen. Einmal im Jahr trink ich ein Bier. Ich denke, das wird heute der Fall sein.“ Ein Plan, den seine Spieler schnurstracks nach der Partie umsetzten. Die ersten Hopfenkaltschalen wurden schon in der Kabine oder beim Après-Kick zwischen derselben und dem Spielfeld geleert. Die Stimmung war jedenfalls – wie sollte es auch anders sein – sehr, sehr ausgelassen. Selbst Trainer Sascha Handke meldete sich aus dem fernen Jesolo, wo er sich mit seiner Familie im Urlaub befindet. „Ich bin so froh“, lautete eine seiner Textnachrichten nach dem Spiel, „das war kein Spaß die letzten vier Monate.“ Die weiteren Urlaubstage des Coaches waren damit stimmungstechnisch jedenfalls gerettet.

Fair play: Im Moment des großen Triumphes denkt SG-Coach Chris Schicker auch an die Verlierer aus Raisting. © Andreas Kögl

Für seine Schützlinge ging es dann von Huglfing wieder zurück in heimische Gefilde, wo im Vereinsheim weitergefeiert wurde. Zumindest im Bereich des Möglichen, denn das Manko eines Relegationsspiels unter der Woche ist nun mal, dass am nächsten Tag die Arbeit, das Studium oder was auch immer ruft. Schicker erfuhr: „Die Letzten haben sich wohl so zwischen 1 und 2 Uhr mit dem Taxi heimfahren lassen.“ An den nächsten Morgen wollte aber niemand denken. Immer wieder wurden Schicker, Co-Trainer Angelo Oliva und die Spieler beglückwünscht, geherzt und gedrückt. Florian Elgas, der sich im Spiel gegen den MTV Dießen verletzt und die restlichen Spiele zugeschaut hatte, gab schon mal ein Versprechen ab: „Das machen wir nächste Saison nicht mehr so“, betonte er und wackelte drohend mit dem Zeigefinger. „Das machen meine Nerven nicht noch mal mit.“

Einer, der zumindest nach außen hin relativ cool blieb, war Heini Korthals. Aber was sollte einen, der in seiner langen Karriere wohl schon alles mitgemacht hat, noch großartig beunruhigen? Er hatte schon recht früh auf der Zuschauertribüne ein 3:0 prognostiziert. „Ich hatte einfach ein gutes Gefühl“, erklärte er seinen Optimismus, „und Raisting als Gegner liegt uns einfach.“

Die ausgelassene Stimmung ging sogar so weit, dass man das Konstrukt der Spielgemeinschaft wieder ein wenig auseinanderdividierte. „In Oberau wird Fußball gespielt, in Farchant wird gewonnen“, frotzelte Co-Trainer Oliva. Aber letztendlich wissen beide Seiten, was sie aneinander haben: für die kommende Saison einen Kreisklassisten.