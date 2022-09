Nach Remis gegen Uffing: SG Oberau/Farchant weiterhin sieglos

Von: Oliver Rabuser

Die SG Oberau/Farchant ist vom Pech verfolgt. Die Spielgemeinschaft bleibt auch im Spiel gegen den SV Uffing ohne Dreier.

Oberau – Wenn ein Remis von beiden Seiten halbwegs ehrlich abgenickt wird, dann war das Ergebnis wohl wirklich gerecht. Nach dem 2:2 der SG Oberau/Farchant gegen den SV Uffing aber haderte man dennoch bei den Gastgebern. „Wir verschenken die Ergebnisse, weil wir zu viele Fehler machen“, sagte SG-Coach Stefan Lorenz. „Das verfolgt uns etwas.“ Sein Pendant auf Uffinger Seite, Florian Neuner räumte ein, dass der Punktgewinn „glücklich für uns“ gewesen ist. Zugleich betont er aber auch: „Wir wollten das 2:2 unbedingt.“

SG Oberau/Farchant: „Torwart und Abwehr haben anscheinend etwas anderes besprochen.“

Dass der späte Ausgleichstreffer aufgrund eines Fehlers von Torhüter John Keen fiel, steht dabei auf einem anderen Blatt. „Er kommt raus, zögert aber vorher und ist deswegen zu spät“, beobachtete Lorenz. Keen war laut des SG-Trainers auch beim 0:1 beteiligt. „Torwart und Abwehr haben anscheinend etwas anderes besprochen.“ Lorenz wunderte sich über die kurzfristig einberufene Manndeckung im Fünfer und denn offenen Raum davor. Uffings Dominik Strauß sagte Danke und nickte zum 0:1 ein. Eine Weile gab der Vorsprung den Gästen Auftrieb. „Plötzlich aber verlieren wir den Faden“, bedauert Neuner. Was an den angeschlagenen Kickern lag und an solchen, die über Nacht im Schichtdienst aktiv waren.

Zudem brachte Lorenz mit Christoph Lössl einen Unterschiedsspieler in die Begegnung, der zwar doppelt traf, aber noch mehr Tore hätte schießen können. Lössls Freistoßtor zum 1:1 war eine Augenweide. Nach Kurzpass-Spiel durch die Mitte, der Verlagerung nach Außen und einer Hereingabe von Marcus Wagner war Lössl dann abermals zur Stelle – 2:1. Doch der Blondschopf hätte im Verbund mit Sebastian Korthals für weitere Tore sorgen können, wenn nicht sogar müssen. „So verpassen wir das 3:1“, urteilte Lorenz, der nach der Verletzung von Florian Elgas ohne drei gelernte Innenverteidiger auskommen musste. Christoph Fischer ist verletzt, Florian Leischer noch nicht wieder fit. Und so hatten die Uffinger am Ende etwas mehr Freude am Ergebnis. „Mit dem Unentschieden sind wir glücklich“, hielt Neuner fest. or