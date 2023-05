Sieg in Andechs: Oberau/Farchant verkürzt Rückstand auf die Spitze

Von: Andreas Mayr

Die SG Oberau/Farchant ist durch den Sieg gegen den TSV Andechs wieder mitten im Aufstiegsrennen. © Patrick Hilmes

Mit einem 1:0-Erfolg in Andechs heftete sich die SG Oberau/Farchant an Spitzenreiter Unterammergau dran, der nur drei Punkte entfernt liegt.

Andechs – Die Kreisklasse steuert auf ein irres Saisonfinale zu – und mittendrin mischt die SG Oberau/Farchant von Trainer Stefan Lorenz mit. Der Coach bleibt aber bei seiner Prämisse: Zu weit nach vorne wird nicht geblickt. „Wir möchten so viel wie möglich mitnehmen.“

Den Auswärtssieg haben sich die Oberauer und Farchanter zu einem großen Teil in der Vorbereitung verdient. Denn sie waren bestens eingestellt auf die Umstände vor Ort. Der kleine Kunstrasen sei seinem Team zugutegekommen, sagt Lorenz. „Mittlerweile stehen wir da gut.“ Räume für die Gastgeber gab es kaum, also griffen die zu langen Bällen als Mittel, in der Hoffnung, dass mal einer durchrutscht. Passierte allerdings nicht.

Im Angriff bemühte sich die SG, ihre flinken Flitzer auf außen ins Spiel zu bringen. Nicht nur beim 1:0 funktionierte das. „Wir haben das gut interpretiert“, sagt Lorenz. Vor der Führung verschoss Florian Leischer gar einen Elfmeter. Der goldene Treffer fiel ein paar Minuten vor der Halbzeit (44.), als Michael Scharpf einen schönen Spielzug erfolgreich abschloss.

Nach dem Wechsel verwandelte sich die Partie in ein reines Kampfspiel mit eher wenigen Torszenen. Lorenz beklagte bei seinen Mannen die vielen ausgelassenen Konterchancen. „Im technischen Bereich fürchterlich zu Ende gespielt.“ Dafür stimmte die Laufleistung bis zum Ende. Alle Kicker spulten Kilometer ohne Ende ab – und verdienten sich den Dreier. (am)

TSV Erling-Andechs – SG Oberau/Farchant 0:1 (0:1)

SG Oberau/Farchant: Schubert - Huch, Colorio, Leischer, Fischer, Scharpf, D. Korthals, Hocker, Groll, Wackerle, Wagner – Eingewechselt: Hatzl, Klein

Schiedsrichter: Uwe Melzer (SV Lichtenau Weilheim) – Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Scharpf (44.) – Gelbe Karten: Bandowski (TSV Erling-Andechs) – Besonders Vorkommnis: Leischner (SG Oberau/Farchant) verschießt Elfmeter son