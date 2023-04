Niederlage gegen SG Aich: Das Pech klebt der SG Farchant im Topspiel an den Schuhen

Von: Christian Fellner

In einem waren sich die Trainer am Ende einig: Vom Niveau her hätte sich dieses Spitzenspiel der Frauen-Kreisklasse 2 eine Liga weiter oben auch noch sehen lassen können.

Farchant – Den Unterschied machte am späten Samstagnachmittag auf dem Farchanter Sportplatz lediglich die Chancenverwertung. Da hatte die Spielgemeinschaft aus Aich, Aufkirchen und Wildenroth einfach die bessere Quote und siegte 4:1. „Wir haben aber trotzdem gut gespielt und eine Super-Einstellung beweisen“, urteilt Manfred Hamberger, der Coach der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen.

Selina Eichhorn hatte das Heimteam nach drei Minuten sogar in Führung gebracht. Fortan aber war der Kasten der Gäste wie vernagelt. Mit einem Doppelschlag nach gut einer Viertelstunde drehte der Spitzenreiter die Begegnung, baute die Führung durch einen Elfmeter auf 3:1 aus. „Uns ist das Pech an den Schuhen geklebt“, bedauert Hamberger. In der Schlussminuten packten die Gästespielerinnen noch das 4:1 drauf. (cf)