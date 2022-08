Siegesfeier auf dem Volksfest: Murnau revanchiert sich in Penzberg für Pokalniederlage

Von: Andreas Mayr

Eine Traube über Kutter: Die Murnauer feiern in der Nachspielzeit ihren Elfmeter-Torschützen. © Mayr

Was für ein Derby, was für eine Entscheidung: In der siebten Minute der Nachspielzeit tritt Georg Kutter in Penzberg zum Elfmeter an - und trifft. Murnau gewinnt das Bezirksligaduell 1:0 und nimmt Revanche für die Pokalniederlage vom Mittwoch.

Penzberg – Um den Triumph perfekt zu machen, kaperten die Murnauer Fußballer auch noch das Penzberger Volksfest. In Tracht feierten sie den 1:0-Derbysieg über Penzberg –mit den Penzbergern. Man versteht sich ja bestens. Duelle wie die beiden in der abgelaufenen Woche schreiben die Geschichten, die den Amateurfußball liebenswert machen. Die Ränge waren diesmal zwar weniger gut gefüllt als noch im Pokal, doch wieder kamen über 300 Menschen ins Stadion – mindestens zur Hälfte kamen sie aus Murnau. Für die Gäste hätte der Nachmittag nicht schöner enden können. Sie betanzten und beschrien im Pulk ihren Platz als Spitzenreiter. Und adelten die wichtigsten Männer: Georg Kutter, den Siegtorschützen, und Andreas Schneeweiß, den Heimkehrer.

Der Penzberger sah die Partie zunächst von der Bank aus, entschied sie aber letztlich mit seiner Aktion in der Nachspielzeit, als das Betriebssystem der Gastgeber vielleicht schon heruntergefahren war. Nach dem verletzungsbedingten Wechsel von Torwart Daniel Baltzer schaltete der FCP ab. „Wir waren mit dem Kopf nicht mehr da, wir waren schon beim Abpfiff“, murrt Trainer Simon Ollert. Murnaus starker Antreiber auf Außen, Elias Richter, fing in dieser Szene einen Ball ab, bediente Spezl Bastian Adelwart. Ihn foulte Fazlican Verep zwar hart, aber der Ball rollte weiter zu Andreas Schneeweiß in den Strafraum. Penzbergs Josef Siegert grätschte ihn schließlich: Elfmeter. Die sind Kutters Angelegenheit. Am Ende fehlten Keeper Korbinian Neumaier, dem früheren Murnauer, zehn Zentimeter. Immerhin: Er hatte Kutters Lieblingsecke erahnt.

Sven Teichmanns Spielanalyse setzte bei der Vorbereitung an. Die Pokalpleite (0:2) habe sich angefühlt wie „ein Schlag in den Nacken“ und einen solchen brauche der TSV offenbar von Zeit zu Zeit, um daran erinnert zu werden: „Das hier wird kein Schönheitswettbewerb.“ Auch wenn Murnau beinahe allen Teams spielerisch überlegen ist, funktioniert es nicht ohne einen Mindestmaß an Kampf und Körperspiel. Die Drachen lieferten es. Manuel Diemb und Michael Marinkovic (nach seiner Einwechslung), die beiden Führungskräfte des TSV, beförderten ihre Gegner unsanft auf den Kunstrasen. „Michi weiß genau, wann er hinlangen muss“, sagt Teichmann.

Diese Marschroute schlug Murnau früh ein – und spielte sie über 90 Minuten. Auch oder weil Schiedsrichter Felix Albegger viel Körperkontakt gestattete und dafür von den Murnauern Bestnoten erhielt. Trainer Teichmann lobte den Offiziellen für seine „mutigen“ Entscheidungen, die da wären: zweimal kein Handelfmeter (einmal bei Murnau, einmal bei Penzberg) und die Vorteilsauslegung bei besagter, entscheidender Szene am Schluss. Simon Ollert hingegen fehlte die Präsenz. „Er hat sich ein bisschen versteckt.“ Ganz unrecht hatten die Penzberger nicht. Das nötige Dusel bei manchen Entscheidungen hatte diesmal mehr der TSV. „Beim Schiedsrichter am Mittwoch wäre es anders gelaufen“, räumt Teichmann ein.

Am Ende diskutierten beide Lager, ob das denn nun ein verdienter Sieg war. Murnau führte das deutliche Plus an Großchancen an: Alleine Adelwart vergab zweimal völlig frei vor Baltzer, Georg Kutter köpfte den Ball nach einem Freistoß an die Latte. Andererseits sah Penzberg wie das etwas reifere Team aus. Geschickt lösten sich die Gastgeber aus dem Klammergriff des TSV. Fußballerisch sei’s kein Leckerbissen gewesen, bilanziert Teichmann. „Aber eine Willensgeschichte. Den hatten wir diesmal.“ ANDREAS MAYR