Spannendes Derby in der Kreisklasse: Eibsee Grainau ärgert SG Farchant / Garmisch-P.

Teilen

Katharina Leitenbauer: Ihr Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. © SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen

Die ersten Punkte für die eine Mannschaft, Frust für die andere: Der SC Eibsee Grainau hat nicht mehr null Punkte auf dem Konto, weil im Kreisklassen-Derby die SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen mit 3:2 vor heimischer Kulisse bezwungen wurde.

Grainau – Die Zuschauer in Grainau bekamen eine spannende Partie geboten, in der die Gäste sich zwar frühzeitig ein Chancenplus erspielten, die Gastgeberinnen aber mit 1:0 in Front gingen. Johanna Raßbichler war in der 16. Minute die Torschützin. Dies sollte nicht ihr letzter Treffer bleiben. Ihr zweiter Streich folgte zwölf Minuten später. Die SG ließ sich aber nicht beirren und verkürzte durch Ronja Koch. Jedoch war Raßbichler noch nicht fertig, vollendete hingegen ihren lupenreinen Hattrick.

In Hälfte zwei drückten die Gäste zunächst auf den Anschlusstreffer, scheiterten aber immer wieder an Torhüterin Antonia Sand. „Sie hat wirklich ein Superspiel gemacht und uns die drei Punkte gesichert“, lobte Trainerin Katharina Kirchdorfer. Zugleich äußerte sie auch Kritik: „In der zweiten Halbzeit hatten wir wieder unser altes Problem mit der Chancenverwertung.“ Brenzlig wurde es für die Gastgeberinnen nochmals in der Schlussphase, als Katharina Leitenbauer in Minute 75 das 2:3 aus Sicht der Gäste erzielte. Doch Grainau stand anschließend stabil und brachte den Sieg über die Zeit. Für den Trainer der SG, Manfred Hamberger, jedoch glücklich, hatte er doch einen Strafstoß für sein Team ausgemacht. Aber der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. (dk)