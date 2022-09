Spitzenduo marschiert - Eschenlohe nähert sich SC Grainau - SV Uffing II chancenlos

Von: Christian Fellner, Oliver Rabuser

Da half alle Akrobatik nichts: Für die Megas-Kicker (hinten) gab es am Gröben im Ortsderby nichts zu holen. f: or © Oliver Rabuser

Das Spitzenduo sich keine Blöße gegeben, auch wenn die Derbys gegen Ohlstadt II und Megas keine Geschenke für Murnau und den 1. FC II waren.

TSV Oberammergau – SC Eibsee Grainau 1:1 (0:1)

Schiedsrichter: Michael Grotz (Unterammergau). – Zuschauer: 50. – Tore: 0:1 (34.) Masur, 1:1 (72.) S. Drewing (Foulelfmeter).

Langsam verliert der SC Eibsee Grainau den direkten Anschluss an das Top-Duo der A-Klasse 10. Das 1:1 am Samstag in Oberammergau sichert der Mannschaft von Trainer Christoph Saller aber zumindest Platz drei. Gut gelaunt war Saller nach der Partie nicht: „Zwei verlorene Punkte für uns“, murrte er. „Schon in der ersten Halbzeit müssen wir deutlicher führen.“

Doch nicht nur das eigene Unvermögen stieß ihm sauer auf: „Oberammergau kommt durch einen sehr zweifelhaften Strafstoß zum Ausgleich, während uns zwei klare Elfer nicht gegeben wurden.“ Grundsätzlich monierte er eine „überharte Gangart“ der Hausherren. Keeper Franz Maurer wurde gar im Gesicht getroffen. Sallers Vorwürfen wollte Markus Mayer nicht beipflichten. „Die Aktion mit dem Keeper war unglücklich“, schilderte der Oberammergauer Trainer. „Kilian Wilhelm wollte zurückziehen, schaffte es aber nicht mehr, über den Schlussmann zu springen. Ich hab’ darüber nach dem Spiel mit Maurer gesprochen. Alles gut.“

Für die Halbzeitführung der Gäste sorgte Markus Masur, der nach einer Ecke einen zurückgelegten Ball direkt in den Winkel setzte. Stefan Drewing glich später nach einer Aktion gegen ihn selbst vom Punkt aus. „Ein Kontakt war da“, urteilte Mayer, „Stefan legt sich den Ball vorbei und nimmt dann dankend das stehende Bein des Gegenspielers an. Ich finde, den Elfer kann man geben.“ Beinahe hätte es für die Gastgeber sogar zum Sieg gereicht, doch einen Versuch in der letzten Minute von Manuel Loch lenkte Maurer mit den Fingerspitzen gerade noch an den Pfosten. „Und somit müssen wir dann mit dem Punkt sogar noch zufrieden sein“, resümierte Saller. (ak)

SV Uffing II – SG Hungerbach 0:9 (0:5)

Schiedsrichter: Finn Meister (TSV Weilheim). – Zuschauer 70. – Tore: 0:1 (5.) Immersperger, 0:2 (9.) Fülla, 0:3 (20.) Lory, 0:4 (35.) Frankl, 0:5 (43.) Lory, 0:6 (59.) Frankl, 0:7 (60.) Fülla, 0:8 (62.) Frankl, 0:9 (81.) Hartmann.

Es war ein ernüchternder Nachmittag für die zweite Garnitur des SV Uffing. „Das Ergebnis sagt alles“, räumt Spielertrainer Sebastian Graf freimütig ein. „Das waren mindestens zwei Klassen Unterschied.“ Graf fehlten gegen den Tabellenführer der A-Klasse 9 fünf Mann aus der Startformation. Zu viel. „Dann wird es gegen eine Mannschaft wie Hungerbach richtig schwierig.“ Etwas Positives fand der Coach aber: „Wir haben uns zum Ende hin wenigstens noch vehement gewehrt, dass es nicht noch zweistellig wird.“ (ak)

1. FC Garmisch-P. II – FC Megas GAP 2:0 (1:0)

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (Peißenberg). – Zuschauer: 70. – Tore: 1:0 (42.) Mesanovic, 2:0 (78.) Kaufmann.

Als Schmuckstück wird dieses Ortsderby nicht in die Annalen eingehen. Dem 1. FC war es am Ende egal, denn es stand ein 2:0-Erfolg über den FC Megas zu Buche. Selvedin Mesanovic nach flottem Doppelpass mit U19-Kicker Adrian Vocaj besorgte die Führung. Vitus Kaufmann machte mit einem haltbaren Schuss aus stattlicher Distanz alles klar.

Davor gab es viel Leerlauf und eine dicke Kontroverse. Denn nach Kontakt von Keeper Jalal Khalil mit Megas-Stürmer Christian Eke blieb die Pfeife von Stefan Rießenberger stumm. Für Megas-Trainer Theo Tegos ein Unding. „Khalil haut neben den Ball und trifft unseren Spieler, das ist eine Rote Karte“. In der Folge avancierte der Schlussmann durch eine Handvoll starker Paraden zu einem der Matchwinner im FC-Team. Coach Sascha Staab räumte ein, dass seine Elf offenbar die Motivation der Gäste unterschätzt habe. Erst nach Seitenwechsel waren Stabilität und Struktur auf akzeptablem Level. Tegos sah immerhin „die beste erste Halbzeit von Megas seit langem“ und freut sich, endlich einen kompletten Kader zu haben. „Die Basis für eine bessere Zukunft.“ (or)

FC Mittenwald – SV Eschenlohe 1:2 (1:0)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (Benediktbeuern). – Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 (45.+1) Häcker, 1:1 (76.) Böhmer, 1:2 (85.) Schorer.

Am Ende waren sich die Coaches einig: Gewinnen hätte dieses A-Klassenduell jede der beiden Mannschaften können. Genug Chancen ergaben sich auf beiden Seiten. Dass am Ende das Pendel zugunsten der Gäste aus Eschenlohe ausschlug – wie übrigens auch im Hinspiel schon –, lag letztlich an zwei Standard-Situationen, die der SVE schlichtweg ein wenig effektiver gestaltete.

Beide Teams hatten gute Phasen in dieser Partie. Die Eschenloher begannen stark, kontrollierten das Geschehen über weite Strecken der ersten Hälfte. „Sie hatten deutlich mehr Ballbesitz und zwei gute Chancen“, bestätigt FCM-Spielertrainer Maximilian Tauwald. Nur, und das bemängelte freilich SVE-Coach Florian Mayr: „Wir haben sie halt nichts reingemacht.“ Grundsätzlich nicht die große Stärke der Eschenlohe, die seit Jahren eher als Minimalisten gelten. Und so lag nach einer Ecke und einem Schuss von Philipp Häcker der Ball plötzlich zum Mittenwalder 1:0 im Kasten.

Nach dem Seitenwechsel folgte die stärksten Phase der Hausherren. „Wir müssen das 2:0, wenn nicht das 3:0 oder 4:0 machen“, klagt Tauwald. Mayr räumt ein: „Wenn der FCM das 2:0 schießt, gewinnt er wohl auch.“ Doch trafen die Gastgeber den leeren Kasten nicht. Von so viel Großzügigkeit profitierten diesmal die Gäste: Lukas Böhmers Freistoß aus 25 Metern wurde von der Mauer abgefälscht und segelte ins Netz. Später drückte Florian Schorer in einer starken Schlussphase der Eschenloher einen Kopfball über die Linie. (cf)

TSV Murnau II – SV Ohlstadt II 4:2 (1:0)

Schiedsrichter: Erkan Cerkez (SV Eurasburg). – Tore: 1:0 Mann, 2:0 Knoll, 2:1 Benedikt, 3:1 Mann, 3:2 Benedikt, 4:2 Karagöz.

Ohlstadts Coach Stefan Frombeck wusste gleich nach der Partie noch nicht so recht, was er von ihr halten sollte. „Unterm Strich haben wir ein gutes Spiel abgeliefert“, fand er. „Leider haben wir uns wieder zu viele individuelle Fehler geleistet und Murnau zum Toreschießen eingeladen.“

Erst kurz vor der Pause lag der Ball zum ersten Mal im Netz. Torschütze war Philipp Mann. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber durch Andreas Knoll nach, ehe Thomas Benedikt verkürzte. Anschließend schnürten sowohl Mann als auch Benedikt ihren Doppelpack, sodass es mit einem Murnauer 3:2 in die Schlussphase ging. Die wurde turbulent. Dem 4:2 durch Batuhan Karagöz soll ein Handspiel von Coulibaly Mamadou vorausgegangen sein. So sah es Frombeck: „Das hat wohl jeder auf dem Platz gesehen“, meinte er, vergaß dabei aber Jan Tischer, der Michael Schmid an der Murnauer Seitenlinie vertrat. „Für mich war es kein Hand.“

Beide Seiten hatten an diesem Tag auch dicke Wermutstropfen zu schlucken: Torschütze Karagöz erwischte es vermutlich schwer, als er kurz vor Schluss mit SVO-Keeper Seraphin Glaßner zusammenprallte. „Vermutlich ist das Schlüsselbein ab, ich hoffe, dass nicht auch noch am Bein was ist“, sagt Tischer. Beim SVO musste Korbinian Sachse mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins UKM. (ak)