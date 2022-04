Spitzenreiter am „Krawattl“ gepackt

Von: Andreas Mayr

Da wär’s gewesen: Kurz vor Abpfiff köpft Murnaus Routinier Carlos da Silva Cunha an das Lattenkreuz. Der Lenggrieser Torwart Maximilian Kleim hätte keine Chance gehabt. © Andreas Mayr

Die beiden Titelaspiranten der Fußball-Kreisliga, TSV Murnau und Lenggrieser SC, trennen sich leistungsgerecht mit 1:1.

Murnau – Die Späher aus Deisenhofen standen am Zaun, und was sie sahen, musste ihnen gefallen: Zwei Mannschaften, zwei Rivalen um den Titel, die sich 1:1 trennten, und ein Tabellenführer, der sich verwundbar zeigte. Am Ostermontag fährt der TSV Murnau mit zwei Zählern Vorsprung nach Deisenhofen, zum Zweiten. „Ich glaube, dass das ein ganz anderes Spiel wird“, sagt Tim Schmid. Der Murnauer Trainer hielt sich kurz, sprach nicht viel, wählte Plattitüden. Frust übermannte ihn direkt nach Spielende. Auch wenn alle im TSV-Lager bemüht waren, die Bedeutung der Partie gegen den Lenggrieser SC herunter zu spielen: Murnau hat eine große Chance ausgelassen, den LSC aus dem Titelrennen zu stoßen.

Partie hat Bezirksliga-Niveau

Der Mann, der an diesem Nachmittag bereitwillig erzählte, saß eine Auswechselbank weiter. Stefan Simons Blick auf das Spitzenspiel war ungetrübt wie unverfälscht. In Lenggries machen sie ihn und Bruder Georg für die steile Entwicklung verantwortlich. Die Zeiten, in denen der Sportclub als Kraft- und Kampftruppe Siege herbei buckelte, sind lange vorbei. Gerne hätte Michael Adelwart den Gaißacher nach Murnau in sein Jugendzentrum gelotst. Doch Simons Heimat ist der Isarwinkel. Der Gästecoach beobachtete ein Duell von zwei „technisch sehr, sehr guten Mannschaften“, die beide als oberste Priorität Fehlervermeidung ausgaben. „Ich hab’ schon schlechtere Bezirksligaspiele gesehen“, urteilt Simon. Das war gleichermaßen Kompliment wie Realismus: Das Niveau der oberen Vier reicht locker, um eine Klasse höher mitzuhalten.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Auf jeden Fall muss man die beiden Halbzeiten getrennt betrachten. Wäre ein Fußballspiel ein Boxkampf, hätten die Kampfrichter Runde eins pro Lenggries gewertet. „Wir hatten sie am Krawattel“, sagt Simon. Mit einem taktischen Kniff gelang es den Gästen, für Konfusion in der Murnauer Zentrale zu Sorgen. Ihre Außenspieler liefen die Innenverteidiger des TSV an, erzwangen ein Überzahlspiel, übten dadurch viel Druck aus. „Das erste Mal, dass ein Gegner so hoch anläuft“, stellt Schmid fest. Murnau konterte mit Diagonalbällen auf Bastian Adelwart, der Lenggries im Hinspiel (7:0) erledigt hatte. „Ihn hatten wir super im Griff“, lobt der LSC-Coach.

Georg Kutter bringt Murnau in Führung

Nach der Pause nahm das Top-Duell eine seltsame Wendung. Aus dem kontrollierten Taktieren wurde eine Wilderei. Mit vielen Fouls, vielen Fehlern, vielen Fehlschüssen und ganz viel Zufall. Beim 1:0 von Georg Kutter (58.) rutschte der Ball einem Lenggrieser über den Fuß. Manuel Diembs perfekte Hereingabe von rechts verfrachtete der Torjäger ins Kreuzeck. „Zu der Zeit auch verdient“, fand Schmid. Kollege Simon nannte es ob des eigenen Fehlers „billig“ – aber „so passieren Tore“. Allerdings profitierte Lenggries beim Ausgleich zehn Minuten später von ebenso nachlässiger Abwehrarbeit auf Murnaus rechter Seite. Per Körperfinte verschaffte sich Jakob Gerg, der gefährlichste Lenggrieser, mehrere Quadratmeter Platz und schob den Ball an Felix Schürgers vorbei.

Nach weiteren Großchancen gerechnet, endete die Partie dann 2:2, wobei die Murnauer speziell auf Carlos da Silva Cunhas Kopfball an die Latte hinwiesen. „War ganz schön frei“, merkt Schmid an. Obwohl es sein Team verpasste, Lenggries zu distanzieren, war’s am Ende Simon, dem der eine Punkt mehr schmerzte. „Ich befürchte, dass du jetzt alles gewinnen musst, wenn du vorne mitspielen willst.“