1. FC Garmisch-Partenkirchen bei Top-Favorit Haidhausen - Heringer wünscht sich „dreckigen Sieg“

Von: Oliver Rabuser

Hat sich einen Stammplatz erarbeitet: Kevin Hock (l.). Coach Florian Heringer sieht aber zugleich weiteres Entwicklungspotenzial beim Ex-Krüner – wie auch bei allen anderen Spielern des 1. FC. FOTO: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Es ist vielleicht nicht der Start, den man sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen erträumt hat.

Garmisch-Partenkirchen – Doch ist der Auftakt für eine auf diversen Positionen umformierte Mannschaft durchweg ordentlich. FC-Coach Florian Heringer sieht sich im Soll. Klar: Gegen Murnau hätte man vielleicht mehr Augenmerk auf die Stärken des Gegners als auf das eigene Spiel legen sollen.

Aber Frühphasen einer Spielzeit sind eben mitunter dafür da, ein Team zu verbessern, aus Fehlern zu lernen und Abläufe zu optimieren. So sah Heringer beim 6:2-Heimerfolg über den FC Deisenhofen II bereits wieder „einen Schritt nach vorne“. Seine Elf habe mit mehr Überzeugung agiert und sich „richtig gute Chancen“ erspielt. Dass sich die Gäste vom Schiedrichter in so mancher Szene übervorteilt wähnten, ficht Heringer gar nicht erst an. „Der hat komisch gepfiffen.“ Er hält aber dagegen, dass seine Mannschaft locker weitere Treffer hätte markieren können, der klare Vorsprung jedoch einige Auswechslungen angeboten habe.

Die bisherigen Kontrahenten sind ganz unterschiedlichen Tabellenregionen zuzuordnen. Kommenden Sonntag (14.30 Uhr, St.Martin-Str.) aber erhöht sich der Schwierigkeitsgrad maximal. Gastgeber SpVgg Haidhausen wurde im Vorfeld der Saison allenthalben als Top-Favorit auf die Meisterschaft genannt. Liegt im Wesentlichen an den Neuverpflichtungen des Klubs aus Obergiesing, der 2008 als FC Haidhausen mit der Fußballabteilung des SC 1906 München fusionierte; jenem Verein also, dem Fußball-Legende Franz Beckenbauer entstammt. Haidhausen hat namhaft verpflichtet, unter anderem mit Mittelstürmer Gilbert Diep und Antreiber Justin Gaigl zwei etablierte Bayernliga-Kicker vom SV Pullach losgeeist. „Ein dreckiger Sieg würde mir schon reichen“, unkt Heringer wohlwissend, dass es ein „sehr schweres Spiel für uns“ wird.

Da die Gastgeber lediglich über einen Kunstrasenplatz verfügen, ließ der FC-Coach während der Woche vornehmlich auf analogem Geläuf üben. Wichtiger als der Untergrund ist allerdings ein geschlossener Auftritt, sowie ein Zuwachs an interner Kommunikation. Heringer regt an, das Spiel geflissentlich „vom eigenen Tor weg“ zu halten. Natürlich auch, weil das Offensivspiel der SpVgg „unwahrscheinliche Qualität“ birgt. Auch die defensiven Außenbahnen stoßen weit nach vorne, wodurch Sandu Poplacean und Kevin Hock als Flügelspieler der Fünferkette im FC-Mittelfeld stetig gefordert sein werden.

Bei Poplacean wusste Heringer, was er bekommt. Hock zählt zu den Überraschungen im Kader. Der vormalige Krüner besticht nicht nur durch Willenskraft und Einsatz. „Er ist auch spielerisch besser geworden“, betont der Coach. Zwar müsse Hock einzelne Situationen „schneller antizipieren“, der Stammplatz scheint dennoch einstweilen nicht in Gefahr. „Natürlich hat Kevin Steigerungspotenzial“, sagt Heringer. Aber damit ist er keinesfalls allein. „Das haben fast alle anderen Spieler auch.“ (Oliver Rabuser)