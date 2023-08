Stark angefangen, stark nachgelassen: SV Ohlstadt verspielt 2:0-Führung

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Eine überaus couragierte Leistung zeigt Leonhard Strobl (r.) als Verteidiger, später hütet er das Tor. Foto: or © or

Fehlstart für den SV Ohlstadt. Beim MTV Dießen musste die Elf von Anton Geiger eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Dabei hatte sie früh 2:0 geführt.

Dießen – „Wir investieren viel, aber es kommt zu wenig rum“, bedauert der Coach nach seinem ersten Pflichtspiel für den Heimatverein. Eigentlich war klar, dass es nicht so locker weitergehen würde wie in der ersten Viertelstunde. Bernhard Kurz traf zum 1:0, wenig später legte Maximilian Schwinghammer nach. Der Angreifer profitierte von einem technischen Patzer Ludwig Schranners. Doch nach der Führung ließen es die Gäste bei schwülwarmem Klima am Ammersee gemächlicher angehen. Zumindest in puncto Konzentration. Der Anschlusstreffer fiel „relativ billig“ (Geiger) durch Lücken im defensiven Zentrum.

Bei schlechten Platzverhältnissen fielen die Gastgeber auch durch fortwährende Reklamationen auf. Generell aber hätte sich der SVO wehrhafter zeigen müssen. Doch war der Kader massiv ausgedünnt. Neben den Urlaubern meldete sich Luis Frombeck kurzfristig krank, Philippe Schulz ist gesperrt, Stammkeeper Jonas Fuhrmann muss die kommenden fünf Wochen passen. So kam es im Kasten auf Paul Röhrig an. Der machte seine Sache ordentlich, ließ aber just vor der Pause einen Eckball durch die Handschuhe gleiten. Zwar wurde der Ball noch vor der Linie geklärt, doch war die Hintermannschaft nicht rechtzeitig sortiert und konnte den Ausgleich nicht verhindern.

SV Ohlstadt hadert mit Schiedsrichterleistung

Für Röhrig kam es doppelt bitter. Nach einem gestreckten Fuß von Vincent Vetter musste der junge Keeper mit schmerzverzerrter Mine das Feld räumen. Eine üble wie fahrlässige Aktion Vetters, die nur mit Geld sanktioniert wurde. Ob Geiger einen Platzverweis für angemessen gehalten hätte, beantwortet er indirekt: „Ich hätte mir in vielen Situationen mehr gewünscht.“ Unter anderem spricht er damit den Schubser an Kurz im Sechzehner an, als der Unparteiische den Fokus allein auf den seitlich durchbrechenden Klaus Zach richtete.

Fast zynisch aus SVO-Sicht, dass ausgerechnet Vetter der Siegtreffer gelang. Das Tor bewachte zu dem Zeitpunkt Leonhard Strobl, der zuvor als Außenverteidiger eine couragierte Leistung abgeliefert hatte. Über den Schiedsrichter will Geiger nicht länger sprechen. Denn: „Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist unsere Leistung.“ Und die war allenfalls durchschnittlich. Auf Wiedergutmachung müssen die Ohlstädter warten. Die Auswärtspartie gegen den TSV Altenstadt wurde wegen akuten Torhütermangels auf den 20. September verschoben. (Oliver Rabuser)