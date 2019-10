Stefan Durr macht‘s - 1. FC Garmisch-Partenkirchen feiert nächsten Sieg

Abend voller Spaß

Mit 25 Zählern ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf dem besten Wege, die Punktausbeute des gesamten Vorjahres vorzeitig zu erreichen. Jüngster Streich der Werdenfelser: Der knappe 1:0-Erfolg im kurzfristig vorgezogenen Punktspiel bei Schlusslicht SpVgg Kaufbeuren.

Kaufbeuren – Obgleich die Gäste einmal mehr keine fehlerfreie Vorstellung hinbekamen, reichte es am Ende zum verdienten Dreier. Christoph Saller räumte einen „dreckigen Sieg ein“. Doch gebe es an diesem nichts zu mäkeln. Überhaupt war der Trainer der Garmisch-Partenkirchner allerbester Laune. Er sprach von einem „richtig geilen Flutlichtspiel“, das alleine ob der „Top-Bedingungen“ großen Spaß gemacht habe. Für sein Seelenleben hätte sich Saller freilich einen zweiten Torerfolg gewünscht. Dann hätte er nicht bis zum Schluss bangen müssen, hätte zudem zwei Neulinge in die Partie werfen können. So aber wärmten sich Christoph Lößl und Florian Adlwärth vergebens auf. „Ein Debüt in einer Alles-oder-Nichts-Phase wäre undankbar gewesen“, erläutert Saller den Verzicht auf weitere Spielerwechsel.

Allein Maximilian Heringer kam zur Pause für Stefan Durr in die Partie. Der Kapitän war unglücklich auf den Daumen gefallen, klagte über Schmerzen am betroffenen Gelenk. Heringer hätte aber ohnehin seine Chance erhalten. Der Oberhauser habe sich im Training mehrmals als echte Alternative angeboten und spiele inzwischen „gute und direkte Bälle“. Von der herausragenden Mentalität, mit der er auch die Reserve stets auf Trab hält, ganz zu schweigen. Lößl und Adlwärth hingegen dürfen sich im Heimspiel der zweiten Mannschaft an diesem Samstag noch einmal zeigen.

Ehe Durr vom Platz ging, markierte er noch geschwind den Treffer des Abends. Nach einem abgewehrten Standard traf der 30-Jährige vom Sechzehner akkurat in den Torwinkel. Mit dem Pausenpfiff verpasste Moritz Müller die Vorentscheidung, als er einen Ball in den Kaufbeurer Nachthimmel jagte. „War schwer zu nehmen“, sagt Saller. Im zweiten Abschnitt hätte sich der Coach derweil etwas mehr Souveränität erhofft. Seine Mannen hätten die immer weiter anwachsenden Räume nicht bespielt, sondern oft zu direkt den Weg nach vorne gesucht. Deswegen blieb es bis zur letzten Sekunde eine Partie mit Zitterpotenzial. Erst recht, als zwanzig Minuten vor Spielende eine direkte Ecke knapp am FC-Kasten vorbei flutschte. Kaufbeuren löste sukzessive sämtliche Strukturen auf, wohingegen der FC „keine Ruhe mehr“ in sein Treiben bekam. Letztlich aber endete die Begegnung zu Gunsten des fußballerisch etwas besseren Teams, das nunmehr seinerseits eine zarte, gleichwohl interessante Bande mit der Spitzengruppe knüpft.