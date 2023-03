Steilvorlage verwandelt

Von: Oliver Rabuser

Neues Jahr, das alte Bild: Der 1. FC bleibt auf Erfolgskurs. Hier bejubeln die Spieler den Treffer zum 3:1 gegen Deisenhofens U23 von Kevin Hock (Mitte). © Oliver Rabuser

Auftakt wie gewünscht: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen baut seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Süd dank eines 3:1-Erfolgs bei Deisenhofens U23 aus.

Deisenhofen – Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen macht nach der Winterpause sofort da weiter, wo er vor gut drei Monaten aufgehört hatte: Er gewinnt seine Spiele als cooler, verschworener Haufen, der im Umgang mit der Tabellenführung viel Freude ausstrahlt. So auch beim 3:1-Auswärtssieg gegen die U23 des FC Deisenhofen. Nächsten Samstag kommt es im Stadion am Gröben zum Gipfeltreffen mit der SpVgg Haidhausen, die nach Murnaus Niederlage ärgster Verfolger ist. Angesichts von acht Zählern Vorsprung in der Fußball-Bezirksliga kann der 1. FC somit einen mächtigen Schritt gen Aufstieg machen.

Ob Kevin Hock dann in der Startelf steht, wird sich zeigen. Denn Julian Ademi, dem Florian Heringer in Deisenhofen den Vorzug gab, erledigte die ihm übertragenen Pflichten auf der rechten Seite tadellos. Fast hätte es sogar zum Torerfolg gereicht; doch Ademi schlitterte mit ausgefahrenem Bein an einer scharfen Flanke vorbei. Hock indes reagierte auf seine ganz eigene Art auf die anfängliche Nichtberücksichtigung. Gerade vier Minuten nach seiner Einwechslung drückte er einen von Michel Naber an ihn adressierten Ball zum 3:1 in die Maschen (68.). Der Treffer war mit jeder Menge Nebengeräuschen verbunden. Denn zusätzlich zu den vielen Umarmungen seitens der Mitspieler, wurde Hock nach seinem ersten Saisontor kurzerhand dazu berufen, das bei Siegen übliche Ausschreien als zentrale Galleonsfigur zu übernehmen. „Die gute Bank macht uns aus“, kommentierte Coach Heringer. „So konnten wir neue Impulse setzen.“

Mussten die Garmisch-Partenkirchner auch. Denn 120 Sekunden vor dem letzten Tor des Tages war der FCD etwas überraschend auf 2:1 herangekommen. Geschuldet den Verwaltungsfehlern der FC-Kicker. Dies besser zu machen, müsse die Mannschaft lernen, betont Heringer. Sein Team hätte sich „teilweise selbst eingeschläfert.“

Zustande kam der Vorsprung, weil die Deisenhofener nach gefälligem Beginn in zwei Situationen nicht auf der Höhe des Geschehens waren. So durfte Jonas Schrimpf auf der linken Seite Tempo aufnehmen und den Ball mit Schmackes um die Abwehrreihe ziehen. Moritz Müller , letzter FC-Torschütze im alten Jahr, trug sich zugleich per Brust-Treffer als erster Frühjahrsschütze in die Liste ein (20.). Sandu Poplacean glänzte indes mit einem Schlitzohrtor. Zwei Spieler je Team verdeckten am kurzen Pfosten die Sicht des Torhüters, und genau dort schlug Poplaceans Schuss ein – 2:0 (22.).

Etwas zu schnell wohl stellte der Liga-Primus so die Weichen vermeintlich auf Sieg. Trotz der abfallenden Leistungskurve in Hälfte zwei beschränkte sich Coach Heringer bewusst auf die positiven Aspekte: „Nach der langen Vorbereitung waren das wichtige drei Punkte zum Auftakt.“ or