Stillstand auf hohem Niveau: Drei Murnauer Jugendteams halten die Klasse – U15 steigt ab

Von: Andreas Mayr

Teilen

Dass die Murnauer U17 reichlich zu jubeln hatte, lag vor allem an Murat Höbekkaya (r.). Er traf vergangene Saison 13-mal. © Andreas Mayr

Beim TSV Murnau scheint das Limit erreicht zu sein. Drei Jugendmannschaften konnten die Klasse halten. Die U15 muss nächstes Jahr wieder in der Kreisliga ran.

Murnau – Der TSV Murnau hat im Nachwuchs seine natürliche Grenze erreicht, eine ziemlich hohe. Nach Jahren des Aufschwungs, nach umjubelten Aufstiegen in Bayern- oder Landesligen, geht es nun darum, das Niveau zu halten. Ein Überblick über die vier Leistungsmannschaften des TSV, ihre Saison und ihre Zukunft.

U19 Landesliga

Andere mögen das nicht so sehen, aber gegen diese Kritik wehrt sich Trainer Dennis Destek. Für ihn ist der Klassenerhalt in der Landesliga durchaus als Erfolg zu werten, so eng es am Ende auch war. Er verweist auf die äußeren Umstände: Seine Besten hatten praktisch durchgehend Einsätzebei den Senioren. Im Schnitt bestand sein Team zu 70 Prozent aus Kickern des jüngeren Jahrgangs (2005). „Das muss ein Erfolg sein. Da wehre ich mich gegen viele negative Stimmen“, betont Destek.

Klar ist auch: In voller Kaderstärke hätte der TSV vorne mitmischen können. So hat der Verein ein spitzenmäßiges Niveau gehalten, um die Talente in den Männerbereich überführen zu können. Destek und Kollege Michael Schmid arbeiten weiter mit der U19, nehmen noch Jan Tischer als weiteres Bindeglied zur Reserve hinzu. Als großen Vorteil für die nächste Saison sieht der Coach, dass der Kader quantitativ anwächst. 18 bis 21 Spieler sieht er auf Landesligalevel. Mit dem Team werde man eigene Ziele verfolgen. „Vielleicht etwas offensiver, weil wir uns das zutrauen.“

Treffsicherster Akteur der U19: Julian Popp führte die Murnauer mit 13 Toren zum Klassenerhalt in der Landesliga. © ANDREAS MAYR

U17 Bezirksoberliga

Eine höchst seltsame Saison endet für die Murnauer B-Jugendlichen. Auf Rang vier – weit, weit weg von den Abstiegsplätzen – schließt das Team sein Jahr ab. Schlug unter anderem auch Meister Kirchheim auswärts. Potenzial für mehr war also da. „Insgesamt gut gemacht“, lobt Destek, der Sportliche Leiter für den Großfeldbereich. Die beiden Top-Teams Kirchheim und Heimstetten sieht er als Ausnahmevereine, als Talentförderprogramme für Bayernligisten. „Stark, dass wir mithalten und gewinnen können.“

Die Saison ende „weit weg von einer Enttäuschung“, stellt er klar. Trotzdem gibt’s eine größere Umstrukturierung. Caroline Rieger verlässt die Mannschaft, an ihre Stelle treten vier bekannte Namen aus der Gegend, die gut den Kurswechsel verdeutlichen: Zurück zu Regionalität, zurück zum Dorfverein. Stefan Bierling (ein Ur-Murnauer), Tim Schmid (Aufstiegstrainer der Ersten), Christoph Geißlinger (Coach in Eglfing) und Sebastian Schmölzl bilden ein Vierergespann. „Jeder könnte eine Erste in der Gegend trainieren“, sagt Destek. Er hebt das Fachwissen der Vier hervor genauso wie die Verbundenheit. „Sie können super miteinander arbeiten.“

U15 Bezirksoberliga

Eine Seuchensaison auf mehreren Ebenen endet mit der Enttäuschung. Nach sieben Jahren im überregionalen Bereich, drei in der Bayernliga, steigt die C-Jugend in die Kreisliga ab. „Wir haben viel falsch gemacht im Verein“, sagt Destek. Einer seiner größten Kritikpunkte: Murnau korrigierte den Kurs viel zu spät. Erst am Ende kam nochmals Hoffnung aus. In den finalen fünf Partien hätte der TSV neun Punkte gebraucht, so die eigene Rechnung.

Es waren nur sieben. „Es gibt viel wäre und viele wenn’s“, erklärt Destek. Gemeint sind richtungsweisende Partien, die gegen den TSV liefen. „Leider haben wir den Kahn nicht mehr komplett rumreißen können.“ Den Fall in die Kreisliga sieht er aus zwei Perspektiven: Sportlich schmerzt der Rückschlag sehr. „Das Überregionale hätten wir gerne, so offen muss man sein.“ Andererseits offenbare sich nun, wer wirklich bereit ist, den Murnauer Weg mit zu schreiten, wer nicht nur als eine Art Erfolgsfan mit aufspringt. „Kreisliga kann gut sein. Wir hoffen aber schon, dass es bei einem Jahr bleibt.“

U13 Bezirksoberliga

Was für ein beeindruckender zweiter Saisonteil der Murnauer. Ein wenig Druck verspürten sie schon, die Bezirksoberliga zu halten. Letztlich dominierten sie die Abstiegsrunde gemeinsam mit Ingolstadt, gewannen sechs von sieben Spielen. Ausschlaggebend sei der Stamm gewesen, der bei beinahe jedem Spiel auf dem Platz stand, lobt Trainer Destek. Dazu kam eine gute Entwicklung des Teams sowie einiger Spieler, „die explodiert sind“. Torwart Michael Steiner etwa empfahl sich für einen Wechsel nach Unterhaching.

„Er war Teil eines Kollektivs, das sich für die nächsten Aufgaben bereit gemacht hat.“ Die Burschen rücken nun in die U14 und stehen vor einem neuen Abenteuer. Erstmals hat der Verband Murnau in seine U14-Förderrunde aufgenommen. Dort treten eigentlich nur BFV-Zentren wie Memmingen oder Gundelfingen an. „Durch gute Arbeit haben wir uns dafür empfohlen“, sagt Destek. Als Trainer übernehmen Michael Schmid und Rico Winkler. Hinzu kommen Athletik- und Torwarttrainer. Die neue U13 (Jahrgang 2011) betreuen künftig Michael Adelwart und Johannes Reiner. (am)