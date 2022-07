Stürmische Zeiten beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Von: Oliver Rabuser

Sie sollen den 1. FC wieder in ruhigeres Fahrwasser steuern: (h.v.l.) Beirat Marco Marchese, Vorsitzender Sigi Riesch, Kassier Michael Kastel, Zweiter Vorsitzender Arne Albl, Schriftführer Thorsten Poniewaz, Jugendleiter und Beirat Sascha Staab sowie (v.v.l) Beqir Loshi und Andreas Augscheller (beide Beirat). FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Wer steht ab 2024 an der Spitze des 1. FC Garmisch-Partenkirchen? Diese Frage muss sich der Verein schon heute stellen. Genauso wie einigen Problemen. Unter anderem sinkt die Anzahl der Mitglieder deutlich.

Garmisch-Partenkirchen – Die Zeichen stehen auf Veränderung. Noch ist der Wandel nicht eingeläutet, doch muss man beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen bereits Szenarien durchspielen, in welcher Besetzung der Verein ab 2024 verwaltet wird. Mit Sigi Riesch und Arne Albl kündigten zwei prägende Protagonisten der letzten Dekade ihren Rückzug an. Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein, stehen doch jetzt schon Strukturen und Vereinsleben massiv auf dem Prüfstand. Überdies dürften höhere Mitgliedsbeiträge für kontroverse Reaktionen sorgen. Immerhin: Die Erste Mannschaft kann weitere Zugänge vermelden.

Als Sigi Riesch in seiner Funktion als Vorsitzender die Jahresversammlung eröffnete, glich das Bild im Sportheim am Gröben mehr einer Vorstandssitzung, als einer für Mitglieder zugänglichen Veranstaltung. Gerade mal zweieinhalb Tische waren besetzt, ab Position 17 blieb die Teilnehmerliste unbeschrieben. „Die Resonanz ist beschämend“, kommentierte Riesch die triste Kulisse. Vor allem, dass keiner der aktiven Spieler die Zeit finden wollte, zeichnete ein fragwürdiges Bild. Ist der 1. FC zur Randerscheinung verkommen?

Nur wenige halten den Verein am Laufen

Bis dato noch nicht, aber es mehren sich die Hinweise, wie es um den Traditionsklub aus der Marktgemeinde bestellt ist. So erwähnte Sportvorstand Albl, dass es „sehr wenige Leute“ gebe, die ihre Freizeit am Bedarf des Vereins orientieren. Auf „fünf bis acht“ Unterstützer taxierte Albl die Zahl derer, die den Klub am Laufen halten. „Die machen es aber wirklich gut“, betonte der Funktionär. Eine These, die durch Entlastung und Wiederwahl des Vorstandes insoweit Bestätigung erfuhr. Neu mit dabei sind Torsten Poniewaz als Schriftführer (für Thomas Steffl), sowie Ex-Banker Michael Kastel als Kassier. Frische, unverbrauchte Typen werden auch in Zukunft das Suchraster des Klubs schmücken. Riesch wird sich dem Vernehmen nach im Anschluss an seine „letzte Periode“ komplett zurückziehen. „Dann sind es zwölf Jahre, ich denke, das reicht.“ Albl hingegen möchte zumindest den Vorstandsposten abgeben, gleichwohl weiterhin im Funktionsteam verbleiben. Seine vorwurfsvolle Anmerkung, dass man „damals“ mit einer riesigen Ansammlung an motivierten Helfern angefangen habe, von denen sich aber „einer nach dem anderen vom Acker gemacht“ hat, spricht für sich.

Jugendleiter Sascha Staab benennt mit der fehlenden Konnektivität von Jugend- und Herrenbereich ein weiteres Kernproblem des 1. FC. Kaum ein Nachwuchskicker schaut sich an den Wochenenden die Herrenteams an, geschweige denn kennt man sich untereinander. Durch die Blume verschob Staab den Trennstrich sogar, beklagte, dass zuletzt die Erste Mannschaft den alleinigen Vordergrund beanspruchte, der Rest hingegen mehr oder weniger so mitlief. Außerdem fehle es an „qualifizierten Trainern“ im Nachwuchsbereich.

Mitgliederschwund beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Zwölf Prozent weniger

Schatzmeister Kastel berichtet indes von einem Mitgliederschwund von zwölf Prozent auf nunmehr 440, sowie der Unabdingbarkeit des Rotstiftes aufgrund der geringer ausfallenden Einnahmen in allen Bereichen. So habe der Klub durch rigorose Zurückhaltung bei den Ausgaben an die 112 000 Euro eingespart. Mit Blick auf die massiv gestiegenen Energiekosten wurde ad hoc der Mitgliedsbeitrag von 79 auf 95 Euro (Familien 199 statt 189) angepasst. Zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme speigelten die Bedenken wider, dass etliche Mitglieder die Maßnahme nicht mittragen und aus dem Verein austreten könnten.

Trotz aller Problematiken, gibt es auch positive Meldungen. So zählen die „Gröben-Kids“ – eine von Staab in Kooperation mit Leichathletik-Trainerin Hanni Marchese ins Leben gerufene und in Eigenregie betriebene Ansammlung an Vorschul-Fußballern im Alter von fünf bis sieben Jahren – bereits 40 umtriebige Kinder. Zudem wird Resa Schießelbauer Nachfolgerin von Physio Mareike Schindler, und Harti Schmidt nunmehr tatsächlich Co-Trainer der Bezirksliga-Elf.

Lob für den Charakter der Fußball-Mannschaft

Für die fand Albl letztlich lobende Worte, da sie mit Ausnahme der begründeten Abgänge geschlossen zusammen blieb. „Das spricht für den Charakter der Mannschaft – der Wille, etwas gutzumachen, ist vorhanden.“ Und Zuwachs gibt’s obendrein. Nach den Rückkehrern Momo Diaby, Sandu Poplacean und Marcel Kic, sicherten sich die Garmisch-Partenkirchner die Zusage von Majid Al-Khafaji (SV Uffing), Kevin Hock (FC Mittenwald) und Florian Meier (TSV Peiting). Auch Riesch hatte noch ein Schmankerl in petto. Nach seinem Kenntnisstand wird der Hauptplatz im Stadion zeitnah runderneuert – losgelöst vom Thema, ob ein Nationalteam zur nächsten Europameisterschaft sein Quartier auf der Anlage aufschlägt. Der derzeitige Rasen sehe aus der Distanz „ganz ordentlich“ aus, sei aber im Laufe der Jahre zur „Hoppelwiese“ verkommen. Das wiederum spiegelt den 1. FC in seiner aktuellen Situation trefflich wider.