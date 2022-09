TSV Murnau gegen die Auswärtsschwäche - in Bad Heilbrunn braucht‘s Führungsspieler

Wird seiner Rolle als Führungsspieler gerecht: Kapitän Michael Marinkovic. Bei vielen anderen sieht Sven Teichmann Luft nach oben. „Wir brauchen die Kommandos auf dem Platz“, sagt der Coach. Foto: Mayr © Mayr

Murnau – Es ist diese Ablenkung auf fremdem Terrain. „Zu Hause“, sagt der Trainer des TSV Murnau, „ist für die Jungs alles eine gewohnte Sache.“ Auswärts dagegen ist „alles neu und ungewohnt“.

Das fange schon bei den Kabinen an. Hinzu kommt beispielsweise ein schlechter Platz oder ein kleineres Kunstrasenfeld. „All das beschäftigt meine Spieler so sehr, dass sie sich nicht mehr so richtig aufs Wesentliche, sprich Fußballspielen, konzentrieren und fokussieren.“

Ein Blick auf die entsprechende Bilanz unterstreicht Teichmanns Ansicht. Während Murnau bei vier Auftritten zu Hause eine makellose Bilanz vorweist und die Rangliste anführt, belegt der TSV auswärts bei 16 Mannschaften nur Platz zwölf. Eine Pleite auf fremden Platz war es auch – 1:2 beim FC Neuhadern am vergangenen Sonntag –, die dem TSV die Tabellenspitze gekostet hat und ihn in der Bezirksliga auf Rang vier abrutschen ließ.

Künftig also gilt es, auch auf in ungewohnter Umgebung das Drumherum so weit wie möglich auszublenden. Am besten setzt die Mannschaft das gleich an diesem Sonntag (14.15 Uhr) beim Kracher in Bad Heilbrunn gegen den neuen Spitzenreiter um. Dass man nun als Jäger und nicht mehr als Gejagter auftritt, dürfte nicht besonders helfen, glaubt Teichmann. „Ich denke, das spielt keine so große Rolle.“ Es geht um den kühlen Kopf bei Auswärtsspielen. Der eben zuletzt fehlte. In diesen Momenten macht sich das junge Alter der Mannschaft bemerkbar. „Da würde ich mir wünschen, mehr Führungsspieler zu haben, vor allem verbal.“ Aktuell füllen in Teichmanns Augen nur Torhüter Felix Schürgers und Kapitän Michael Marinkovic diese Rolle aus. Bei allen anderen sieht er Luft nach oben, auch bei Georg Kutter, dem Antreiber und Toptorschützen. „Er ist nicht der Typ der großen Worte.“ Vielmehr versuche er, die Mitspieler durch seine spielerische Präsenz mitzureißen. „Auch wichtig, aber wir brauchen die Kommandos auf dem Platz.“ Gerade am Sonntag.

Die Spielweise der Gastgeber beeindruckt Teichmann. Ein paar Mal hat er sie schon gesehen. „Das ist eine sehr, sehr, sehr clevere Mannschaft, richtig abgezockt.“ Kapitän Anton Krinner hebt er hervor. „Den gilt es auf alle Fälle, in den Griff zu bekommen.“ Genauso wie Torjäger Benedikt Specker. „Sie brauchen nicht viele Chancen, um zum erfolgreichen Torabschluss zu kommen.“ Als Prunkstück des Tabellenführers aber bezeichnet Murnaus Coach die Defensive, was bislang fünf Gegentore bestätigen. „Aber ich glaube, auch erkannt zu haben, wie der SV zu knacken wäre.“

Personell hofft Teichmann, auf alle Akteure zurückgreifen zu können. Ein paar sind zwar angeschlagen, „aber für so ein Spiel beißt man gerne auch mal auf die Zähne, um dabei zu sein“. (Andreas Kögl)