Benz sieht Rot, Holzer feiert sein Comeback – Krün besiegt Eglfing

Kein Zentimeter wird verschenkt: Der SV Krün kämpft um den Ball. © Oliver Rabuser

Die erste erfreuliche Nachricht lieferte der SV Krün bereits mit der Aufstellung: Hubert Holzer stand nach seinem Kreuzbandriss wieder in der Startelf. Die zweite ließ das Team mit dem 2:1-Erfolg über den ASV Eglfing zum Auftakt der Kreisklassen-Abstiegsrunde folgen.

Krün – Freute auch Coach Stephan Benz, der insbesondere von Hälfte eins angetan war: „Das war vielleicht die beste der ganzen Saison.“ Bei Holzer bremste er die Erwartungen: „Er ist sicher noch nicht da, wo er vor seiner Verletzung war, aber das konnte man noch nicht erwarten.“

Erwartet hatte er aber von seinem Team, dass es seine Vorgaben umsetzt – tief stehen und schnell umschalten. Funktionierte bestens, vor allem in Minute 17. Zügig wurde der Ball in die Spitze gespielt, ehe Thomas Mayer das 1:0 erzielte. Corey Morgan besorgte in Minute 55 das 2:0. Doch nach dem 2:1 der Gäste wurde es hitzig. In Minute 88 parierte SVK-Keeper Constantin Lutz einen Strafstoß der Gäste.

Anschließend wechselte sich Benz selbst ein, um der Abwehr mehr Stabilität zu verleihen – und sah in der Nachspielzeit Rot. „Nach einer Beleidigung meines Gegenspielers hatte ich mich nicht im Griff und habe ihn etwas unsanft angepackt“, gestand der SVK-Coach. „Unsere Törggelenfeier am Donnerstag geht wohl auf meine Kappe.“ ak

SV Krün – ASV Eglfing 2:1 (1:0)

SVK: Lutz - M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Mayer, Frank, Kautecky, Holzer, Weiss, Morgan – Eingewechselt: Sprenger, Fichtl, Benz; Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni (MTV Berg); Zuschauer: 75; Tore: 1:0 Mayer (17.), 2:0 Morgan (55), 2:1 Miller (72.); Besondere Vorkommnisse: Lutz hält Foulelfmeter (88.), Rot für Stephan Benz (90.+2/SVK, Tätlichkeit) (ak)