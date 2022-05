SV Krün: Schwarze Zahlen trotz Wegfall der größten Einnahmequelle - Vorstand komplett wiedergewählt

Teilen

Rudi Haller (2.v.l.) leitete die Wahl, bei der (v.l.) Chris Tichatschke, Thomas Mayer, Benedikt Schober, Thomas Albrecht, Harald Ehrenberg, Roland Ehrenberg, Max Achatz, Daniel Dalibor, Heinz Kautecky, Johannes Schmidt senior und Sebastian Kramer von den Mitgliedern gewählt wurden. © Wolfgang KUNZ

Der Vorstand des SV Krün bleibt unverändert. Das ergab sich aus der Wahl bei der Jahreshauptversammlung des A-Klassisten.

Krün – Es bleibt dabei: Der SV Krün hat mit seinen 100 Jugendlichen nicht nur die größte Nachwuchsabteilung im Ort, er steht mit seinem komplett wiedergewählten Vorstand auch für Kontinuität. 40 Mitglieder haben nun bei der Jahresversammlung im Gasthof Schöttlkarspitz erneut für Sebastian Kramer und sein Team votiert.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr erzählte Kramer, dass man schmerzlicherweise auf den Sportlerball verzichten musste – die größte Einnahmequelle des Vereins. „Das tut dem Verein und den jungen Leuten im Isartal weh“. Zudem verhinderte die Corona-Pandemie, dass die Eisstockabteilung mehr Turniere als nur das Pokalschießen und die Clubmeisterschaft ausrichten konnte. Die weiteren Berichte fielen aber mehrheitlich positiv aus. So verkündete Kramer, dass der SVK „auch heuer wieder von der Verwaltung des Schlosses Elmau 3000 Euro für die Nutzung des Sportplatzes für ein Fußballcamp“ bekommen hat. Diese Finanzspritze kommt für Kassier Daniel Dalibor gerade richtig: „Das geben wir für die Anschaffung von dringend benötigten neuen Toren aus.“ Ansonsten schreibt der Verein schwarze Zahlen.

SV Krün: A-Klassist hat die größte Nachwuchsabteilung im Ort

Während die Herren-Mannschaft in der Fußball-A-Klasse den Aufstieg vor Augen hat, berichtete Jugendleiter Maik Burke – für ihn übernimmt ab Sommer der zweite Vorsitzende Martin Ceeh – von einem schwierigen Jahr für die fünf Nachwuchsteams. „Wir haben während Corona alles versucht, die Abteilung am Leben zu erhalten. Die U7 trainiert nur, die U9 spielt ohne Wertung und die U11, U13 und U17 haben in der Vorrunde die Plätze fünf, drei und zwei erreicht.“

Vizebürgermeister Rudi Haller, der zugleich als Wahlleiter fungierte, lobte den Krüner Sportverein für sein sportliches und soziales Engagement: „Ihr habt in den vergangenen zwei Jahren alles am Laufen gehalten.“ (ku)

Gewählt

Erster Vorsitzender: Sebastian Kramer – Zweiter Vorsitzender: Martin Ceeh – Schriftführer: Heinz Kautecky – Kassier: Daniel Dalibor – Kassenprüfer: Thomas Albrecht, Chris Tichatschke – Beisitzer: Benedikt Schober, Johannes Schmidt senior, Roland Ehrenberg, Harald Ehrenberg, Max Achatz, Thomas Mayer – Jugendleiter: Martin Ceeh (ab Sommer)– Platzkassier: Michael Bader – Platz- und Heimwart: Gerhard Schmidt senior – Abteilungsleiter Fußball: Andreas Schmidt – Abteilungsleiter Eisstock: Matthias Schmidt