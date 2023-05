Nichts zu holen für personell angeschlagenen SV Krün bei Spitzenreiter ASV Eglfing

Anton Miller traf doppelt für den ASV Eglfing. © ASV Eglfing

Die Voraussetzungen, beim ASV Eglfing etwas mitzunehmen, sind nicht die Besten gewesen. Mit gerade einmal 13 Spielern – Trainer Stephan Benz mit eingerechnet – trat der SV Krün am Sonntag die Auswärtsfahrt in der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisklasse an.

Eglfing – Und vor Ort auf der Sportanlage Eglfing hingen die Trauben für den SVK dann auch deutlich zu hoch. Mit 3:0 behielten die Gastgeber die Oberhand. „Heute hat ganz klar die bessere Mannschaft gewonnen“, sagt Benz und macht keinen Hehl aus der verdienten Niederlage. „Man hat schon gesehen, warum Eglfing da steht, wo sie stehen – nämlich ganz vorne.“

Schon im ersten Abschnitt war ein klarer Leistungsunterschied zu erkennen, auch wenn es da nur zu einem Treffer der Platzherren reichte. Der fiel allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn beinahe wäre es den Krünern gelungen, sich mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause zu retten. Dann schlug Eglfings Toptorjäger Anton Miller doch noch zu (45.). „Ehrlich gesagt, längst überfällig und absolut verdient“, gibt Benz zu: „Wir hatten bis dahin nur eine einzige nennenswerte Situation.“ Allerdings eine ganz gute, doch Corey Morgan scheiterte bei einem Konter am Torhüter.

In Halbzeit zwei versuchte es Benz mit einer etwas offensiveren Variante und ließ mit drei Stürmern spielen. Das nutzte Miller, der nach einer Stunde nachlegte, ehe weitere zehn Minuten später sein Zwillingsbruder Josef für den Endstand sorgte. „Wir schaffen es aktuell einfach nicht, im Angriff Gefahr auszuüben“, gesteht Krüns Trainer.

Lange aufhalten dürfen er und seine Spieler sich mit der Pleite jedoch nicht. Bereits morgen Abend (20 Uhr) steht die nächste Partie auf dem Programm. Dann geht es zum SV Warngau, der in der Tabelle derzeit unmittelbar vor dem SVK auf dem vierten Platz rangiert. Mit einem Erfolg könnte Benz’ Team zumindest vorläufig den Relegationsplatz verlassen. (ak)

ASV Eglfing - SV Krün 3:0 (1:0)

Krün: Lutz – M. Schmidt, Sander, A. Schmidt, Mayer, Frank, Kautecky, Holzer, Fichtl, Exner, Morgan – Eingewechselt: Sprenger, S. Benz

Schiedsrichter: Ariane Fichtl (ESV Penzberg) – Zuschauer: 75

Tore: 1:0 A. Miller (45.), 2:0 A. Miller (59.), 3:0 J. Miller (69.) – Gelbe Karten: Morgan, A. Schmidt ak