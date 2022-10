SV Krün-Keeper Lutz patzt nach zwei gehaltenen Elfern in der Vorwoche gegen ASV Eglfing

SV Krün-Keeper Constantin Lutz erwischt einen schlechten Tag. © Andreas Mayr

Der SV Krün hat sein Heimspiel in der Kreisklasse 6 verloren. Torhüter Constantin Lutz machte zwei Mal gegen den ASV Eglfing eine unglückliche Figur.

Krün – Kaum widmet sich das Tagblatt dem erfolgreichen Systemwechsel des SV Krün, findet der nächste Gegner eine Schwachstelle in der Festung der Isartaler. Der ASV Eglfing gewann mit 3:1 und überholte den SVK in der Tabelle.

Aber was heißt schon Schwachstelle, war sie doch nur an diesem Samstag eine. Die Rede ist von Keeper Constantin Lutz, am Spieltag zuvor mit zwei gehaltenen Elfmetern noch Matchwinner beim 1:0 gegen Söchering. Gegen Eglfing aber patzte der Torhüter zweimal bei Fernschüssen, ließ sie jeweils nach vorne prallen. So fielen die Treffer der Gäste zum 1:1 (57.) und 1:2 (74.). „Die Gegentore haben uns das Genick gebrochen. Wenn er die Bälle nicht festhält, muss er sie nach außen wegfausten“, betont ein geknickter SVK-Coach Stephan Benz.

Enttäuscht war er, weil bis dato alles nach Plan lief. Krün agierte aus einem kompakten 4-4-2-System heraus und ging in Minute 20 in Front. Ein Schuss von Stefan Kautecky wurde abgefälscht, entwickelte sich zur Bogenlampe, und Thomas Albrecht beförderte den Ball per Kopf in die Maschen.

Nach dem 1:2 jedoch musste Krün hinten aufmachen, drängte auf den Ausgleich, kassierte aber noch das 1:3 (80.). Ein Dämpfer für Krün in doppelter Hinsicht, denn das Rennen um die Plätze zur Aufstiegsrunde ist nun ein eher aussichtsloses. „Angesichts unserer nächsten Gegner – Bad Kohlgrub und Unterammergau – bräuchte es schon mehr als ein Wunder, dass wir noch Platz drei erreichen.“ (phi)

SV Krün - ASV Eglfing 1:3 (1:0)

SV Krün: Lutz – M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Sellmaier, Frank, Kautecky, Albrecht, Weiss, Exner; Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder (SV Apfeldorf); Zuschauer: 60; Tore: 1:0 Albrecht (20.), 1:1 Ertl (57.), 1:2 Strasser (74.), 1:3 Bach (80.); Gelbe Karten: Sander, A. Schmidt – Geißlinger