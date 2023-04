Eigentor, zwei Platzverweise und eine Zehn-Minuten-Strafe bei Pleite des SV Krün

Hubert Holzers Tor weckte noch mal Hoffnungen. © ANDREAS MAYR

Hubert Holzers Anschlusstreffer weckte noch einmal Hoffnung, aber in der Schlussphase dezimierte sich der SV Krün gleich zweimal selbst.

Geretsried – Es ist ein gebrauchter Tag für die Fußballer des SV Krün gewesen. Entsprechend fiel das Fazit von Gästetrainer Stephan Benz aus: „Beschissen“. Dabei meinte er nicht nur die 1:2-Niederlage bei der FF Geretsried, sondern vielmehr die weiteren Umstände. Franz Weiss verletzte sich, Dominik Tiefenbrunner und Andreas Schmidt flogen beiden vom Feld. Es war bereits der dritte Platzverweis für den SVK in den ersten beiden Partien der Abstiegs-Qualifikationsrunden Gruppe H der Kreisklasse.

„Jetzt heißt es Klingeln putzen bei allen möglichen ehemaligen Spielern, ob sie uns in den nächsten Wochen aushelfen können.“

Am Wochenende zuvor hatte sich Benz selbst zu einer Handgreiflichkeit hinreißen lassen. Diesmal gab es einen Tumult zwischen Geretsrieds Torhüter Miklos Tot und Tiefenbrunner sowie lautstarkes Reklamieren von Schmidt, was ihm zunächst eine Zehn-Minuten-Strafe einbrachte. Weil sich der Krüner Hitzkopf nicht beruhigen konnte oder wollte, bekam er schließlich ebenfalls den roten Karton vor die Nase gehalten. „Jetzt heißt es Klingeln putzen bei allen möglichen ehemaligen Spielern, ob sie uns in den nächsten Wochen aushelfen können“, sagt Benz.

Auf dem holprigen Kunstrasen im Isarauenstadion kamen die Gäste schwer ins Spiel und schenkten sich in Person von Stefan Sellmaier das erste Tor auch noch selbst ein. Auch beim zweiten Gegentreffer durch Selim Alas sah Krüns Einwechselspieler alles andere als gut aus. Hubert Holzers Anschlusstor weckte zwar nochmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, der aber spätestens nach der personellen Dezimierung wieder schnell verblasste. (ak)

FF Geretsried - SV Krün 2:1 (1:0)

Krün: Lutz - M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Mayer, Frank, Kautecky, Holzer, Weiss, Morgan - Eingewechselt: Sellmaier, Sprenger; Schiedsrichter: Calin Lazar (TSV Fürstenfeldbruck West); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Sellmaier (38., Eigentor), 2:0 Alas (51.), 2:1 Holzer (63.); 10-Minuten-Strafe: A. Schmidt (90.+3); Rote Karten: Tot (90.) - Tiefenbrunner (90.), A. Schmidt (90.+3)