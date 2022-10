„Ein netter Haufen“ - Krüner Eigentor entscheidet torreiches Derby zugunsten des FC Kohlgrub

Von: Andreas Mayr

Faire Partie: Bad Kohlgrubs Lukas Gerhauser hilft Krüns Franz Weiß auf. FOTO: ANDREAS MAYR © ANDREAS MAYR

In der Kreisklasse Zugspitze 6 hat der SV Krün beim FC Kohlgrub verloren. Ein Eigentor entschied die Partie zugunsten der Ammertaler. Am Ende beweisen sich beide als faire Sportsmänner.

Bad Kohlgrub – Am Ende fand Stephan Benz doch noch etwas Positives an diesem Kirchweihsonntag, und zwar das Auftreten von Gegner FC Bad Kohlgrub. Zweimal hatten die Ammertaler die Partie gegen Krün verlegt, auf Wunsch der Gäste. Diese Kollegialität gepaart mit dem Verhalten auf dem Feld imponierte dem Coach des SV Krün. „Ein netter Haufen – vom Trainer bis zum letzten Spieler. Keine Schwalben, keine Provokation – nichts.“ Kein anderer Klub hätte die Partie ein zweites Mal getauscht, da ist sich Benz sicher. Ansonsten sagte er nicht viel, der Frust saß tief.

Stephan Benz klagt über zu kleinen Kader: „Wird Zeit, dass es Winter wird“

Im weißen Trikot saß er am Rand der Tartanbahn, wobei nicht mehr allzu viel weiß war an seinem Dress. Benz hatte sich selbst einwechseln müssen, schon in Hälfte eins. „Das beschreibt, wie es ausschaut in Krün“, hielt er nüchtern nach dem 3:4 in Bad Kohlgrub fest. Gerade 13 Mann hatte er zur Verfügung, sich mit eingerechnet. „Wird Zeit, dass es Winter wird.“ Benz’ Analyse gab’s trocken in einem Satz: „Tag der individuellen Fehler, bei uns fünf, bei den anderen drei.“ Machte in Summe 4:3 für die Ammertaler, bei denen Josef Niklas einen Elfmeter an die Latte schoss. Das war nur ein kleiner Ausschnitt einer konfusen zweiten Halbzeit, in der Kohlgrub das bessere, Krün aber das gefährlichere Team war.

Die Gastgeber eröffneten mit Sturm und Drang. Gefiel Benz gar nicht. „Wir wollten eigentlich kämpferisch reinfinden.“ Stattdessen kombinierte Kohlgrub munter drauf los. Bis zum 1:0 von Christian Maintz und der Verletzung von Spielmacher Florian Kraus kurz darauf. Mal wieder habe ein Tor den Schwung rausgenommen, klagt Trainer Oliver Pajonkowski. Der FC verrannte sich danach im Klein-Klein, während Krün gnadenlos seinen Stil durchbrachte.

Stefan Kautecky beweist Qualitäten als Standardexperte

Tief stehen, lange Bälle und Konter. Bei zwei Gegenstößen holten die Gäste Freistöße heraus und trafen. Zunächst spitzte Thomas Mayer in eine Hereingabe, kurz vor der Pause versenkte Kunstschütze Stefan Kautecky einen direkt. Der Mann mit dem linken Zauberfuß war mit Abstand bester Krüner und leitete auch das spätere 3:2 von Trainer Benz mit einem Schuss an die Latte ein. Pajonkowski ärgerte sich einmal mehr über die Standardschwäche seiner Fußballer. „Ich wüsste gerne, was da los ist.“

Doch auch Krün hatte große Not mit der Zuordnung bei ruhenden Bällen. Bei einer Serie von fünf Ecken stand irgendwann Niklas frei und glich aus. Ungeachtet der Standard-Sorgen begab sich Kohlgrub zurück auf den Pfad des schnörkellosen Fußballs, zur Freude des Trainers. „Wir waren klar das bessere Team.“ Um die Bonuspunkte einzusacken, brauchte es aber die Krüner. Simon Pfund lenkte einen Pass von Maintz ins eigene Tor. (am)

FC Bad Kohlgrub – SV Krün 4:3 (1:2)

FC: Bichler – Shaw, Ettengruber, Meditz, Strauß, Kleiner, Büchl, Niklas, Kraus, Burkart, Maintz – Eingewechselt: Fend, Eisenhofer, Kratz, Gerhauser

SVK: Lutz – M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Sellmaier, Mayer, Frank, Kautecky, Weiss, Exner – Eingewechselt: Benz, Pfund

Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FC K. Schlehdorf); Zuschauer: 85; Tore: 1:0 Burkart (5.), 1:1 Mayer (24.), 1:2 Kautecky (42.), 2:2 Maintz (52.), 2:3 Benz (61.), 3:3 Burkart (71.), 4:3 Pfund (75./ET); Gelbe Karten: Maintz, Shaw – A. Schmidt (phi)