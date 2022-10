SV Krün gewinnt kurios: Trainer trifft mit geliehenen Tretern - Keeper Lutz hält zwei Strafstöße

Von: Oliver Rabuser

Überragend: SV Krün-Torwart Constantin Lutz hält gleich zwei Elfmeter. © ku

Der SV Krün hat trotz großer personeller Probleme am Samstag gegen den Mitaufsteiger aus Söchering einen Heimerfolg gefeiert. Trainer Benz musste spontan auflaufen.

Krün – Stephan Benz deutet fast ein wenig Mitleid für den Gegner an. „An diesem Tag hat es für Söchering einfach nicht sein sollen“, kommentiert der Trainer des SV Krün den eigenen 1:0-Erfolg vom Samstag gegen den Mitaufsteiger in die Kreisklasse. Es war aber auch wieder ein Erfolg aus der Kategorie kurioses Krün. Denn die Isartaler bekamen nur überhaupt mit Mühe und Not eine komplette Mannschaft für dieses Fußballspiel zusammen.

Wie muss man sich als Gast vorkommen, wenn sich der Trainer der Gastgeber noch schnell Schuhe von einem ehemaligen Aktiven ausleiht, damit der SV wenigstens zu elft antreten konnte. Benz rief bei Martin Ceeh an, der half sogleich mit dem richtigen Schuhwerk aus. „Er ist der einzige, der meine Größe hat“, begründet Benz die Wahl.

Dann begann für Söchering eine Partie aus Pleiten, Pech und Pannen. Und auch die Krüner wussten nicht immer, wie ihnen geschah. Nach einem Foul an Benz, trat der Coach gleich selbst zum Elfer an. „Nachdem in der Vergangenheit der eine oder andere an seinen Nerven gescheitert ist.“ Benz traf und ließ sogleich die eigene Hälfte mit zwei Fünferketten abriegeln. Destruktiver geht es kaum.

Doch das zog dem SVS mit seinen langen Bällen den Zahn. Als Benz im zweiten Abschnitt wegen eines Krampfes allenfalls noch mithumpelte, wurde es kritisch für Krün. Zumal Söchering nach Vergehen von Constantin Lutz und Andreas Schmidt zwei Strafstöße zugesprochen bekam. Doch Lutz wurde zum Teufelskerl und entschärfte gleich beide. So kam der Sportverein zu drei unverhofften, gleichwohl wichtigen Punkten. (or)

Krün: Lutz – Sander, Tiefenbrunner, Schmidt, Sellmaier, Sprenger, Frank, Fichtl, Weiss, S. Benz, Exner. – Eingewechselt: keiner.

Schiedsrichter: Christian Zeilbeck (1. FC GAP). – Zuschauer: 20. – Tor: 1:0 (4.) S. Benz (Elfmeter). – Bes. Vorkommnisse: Torhüter Lutz hält zwei Söcheringer Elfmeter.