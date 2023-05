SV Krün erkämpft sich ein Finale – gegen Weyarn geht es um die Relegation

3:0-Erfolg gegen Warngau

Von Andreas Kögl schließen

Der SV Krün ist noch am Leben. Durch ein 3:0 gegen den SV Warngau hat sich das Team ein Endspiel am kommenden Samstag gegen den TSV Weyarn erkämpft.

Krün – Gewinnen die Krüner Fußballer diese Partie, tauschen sie die Plätze und gehen zumindest mal in die Relegation für einen Verbleib auf Kreisklassen-Niveau. „Jetzt haben wir es weiter in der eigenen Hand“, betont Coach Stephan Benz.

Mit dem Rücken zur Wand sorgten die Krüner am Samstag für eine Überraschung. Sie stellten dem Tabellenzweiten aus Warngau ein Bein. Ideal der Einstieg in die Partie. Nach einer Flanke sprang der Ball einem Gästespieler an die Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. „Kann man geben, muss man aber nicht“, räumt Benz ein. Der Spielertrainer selbst nahm sich den Ball – und verwandelte per Vollspannschuss unter die Latte zum 1:0 (5.). „Der Vorsprung hat uns gutgetan“, stellt er klar. „Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben kaum etwas zugelassen.“ Ein besonderes Lob verdiente sich die neu formierte Vierer-Abwehrkette. „Aus der Not heraus musste ich umstellen.“ Er baute auf Matthias Schmidt, Dominik Tiefenbrunner, Thomas Mayer und Corey Morgan. „Sie haben ihre Sache echt gut gemacht.“ Das 2:0 durch Stefan Kautecky bereite Bernhard Benz vor. Die Flanke war etwas verunglückt, der Ball landete unter der Latte, den Abpraller drückte Kautecky ins kurze Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel waren nur die Platzherren ein weiteres Mal erfolgreich. Hubert Holzer setzte zu einem Sololauf an, wurde an der Strafraumgrenze aber gestoppt. Den abgewehrten Ball nahm Stephan Benz aus etwa 25 Metern direkt und knallte ihn ins Tor. „Ein Sonntagsschuss“, gibt er zu, „aber ich predige meinen Spielern immer, dass wir Abschlüsse suchen müssen, und da wollte ich halt mit gutem Beispiel vorangehen.“ (ak)

SV Krün – SV Warngau 3:0 (2:0)

Krün: Lutz – M. Schmidt, Tiefenbrunner, Mayer, Morgan, A. Schmidt, Kautecky, Fichtl, S. Benz, Sprenger, Holzer. – Ein-/rückgewechselt: B. Benz, Döring, T. Albrecht.

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.). – Zuschauer: ca. 120.

Tore: 1:0 (5.) S. Benz (Handelfmeter), 2:0 (39.) Kautecky, 3:0 (57.) S. Benz.